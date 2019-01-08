全國總工會力挺 力促陳杰回鍋選立委

2019年01月08日 18:59 中時 謝瓊雲

面對地方鄉親支持者勸進、與工會幹部夥伴們的力挺盛情，中華民國全國總工會理事長陳杰明確表態，當仁不讓、極力爭取。（謝瓊雲攝）

中華民國全國總工會8日舉行第8屆第4次理監事會議，理事長陳杰被理監事力促回鍋參選立委。（謝瓊雲攝）

全國總工會、鐵路工會站出來，力挺前立委陳杰再回立法院，捍衛勞工權益、為勞工發聲；中華民國全國總工會8日舉行理監事會議，會中理監事們力挺現任理事長陳杰出來選立委。陳杰正面回應勸進聲浪，他會極力爭取、當仁不讓，個人沒有退路。

中華民國全國總工會8日舉行第8屆第4次理監事會議，台灣鐵路工會理事長張文正、台灣總工會理事長蔡明鎮等理監事出席，會中臨時動議時提案，要理事長陳杰代表勞工，參選第十屆彰化縣第二選區立法委員選舉，以捍衛勞工權益，提案最後獲得全體出席理監事一致通過。

張文正表示，有感於目前立法院需要了解勞工事務的立法委員，有關勞工及工會權益的議案雖經勞工界一再爭取，常常受到忽略無法落實。長期關注弱勢權益的陳杰，曾任三屆立法委員和彰化市長，嫻熟政黨運作，若能進入國會，對於照顧弱勢族群，爭取勞工權益將極有助益。

蔡明鎮指出，陳杰歷任彰化縣總工會理事長、台灣省總工會理事長與中華民國總工會理事長等職務，長期致力推動勞工及工會事務，對促進勞工權益貢獻良多，對於勞工面臨的問題，勞動法令、工會團結，及國際勞工趨勢，都具有前瞻的看法；提案通過後將邀請全國各工會全力支持。

陳杰表示，在彰化縣長輔選期間、勤走地方，感受到許多鄉親的關心、支持，這次工會夥伴們力挺，讓他深感榮幸與深切期許，他熟悉中央、也深入了解地方，未來包括勞保年金修法方向，需要對勞工事務比較了解的人參與立法。

他說，過去他也長期關注、投入照顧弱勢族群，未來將更大力爭取福利、協助地方政府行銷彰化、讓彰化發光發熱；預計3月時就會配合國民黨中央作業期程，主動明確表態爭取提名。

(中時 )