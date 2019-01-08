拙茁家園照顧慢飛天使將辦歲末感恩慈善音樂會

天主教拙茁家園將在12日舉辦歲末感恩慈善音樂會，展現慢飛天使過去一年學習成果。（莊旻靜攝）

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患有水腦症的「劉劉」，是住在竹東鎮天主教拙茁家園的慢飛天使，他去年以…「新年砲竹」為題作畫，參加在日本舉辦的「2018帕拉林美術世界杯」，一舉拿下台灣區第1名。他年幼時即失去父母，渴望與家人團聚的感覺，拙茁家園男性志工聯繫不上家人時，還會打電話給「劉劉」，彌補他的缺憾。

天主教拙茁家園長期照顧慢飛天使，近年來鼓勵他們發展自身天賦，開設一系列人文藝術課程，包含繪畫、音樂、種菜等，「天生我材必有用！」拙茁家園主任王瓊如表示，拙茁家園約有3分之2為單親或父母雙亡的孩子，而他們平均智能可能僅有3、4歲，但透過潛能激發，能使這群慢飛天使們發揮超常能力。

王瓊如表示，年近30歲的「劉劉」在3、4歲時即失去雙親，他上有2個哥哥，二哥因有輕度智能障礙，被其他機構照顧，而大哥時常沒有消息，因劉劉常常會問「哥哥在哪裡？」有時家園內的男性社工，會假扮成「劉劉」的大哥打電話給他，告訴他「哥哥很忙」等，透過隻字片語，彌補「劉劉」內心的缺憾。劉劉的大哥偶爾也會去探視劉劉，儘管因經濟、家庭因素難以團聚，也緩解劉劉想家的思念。

指導劉劉作畫的藝術家高燈立表示，他過去在媒體界工作30餘年，不僅教畫，也透過引導方式，想知道「劉劉」創作過程的背後，有什麼想法？起初劉劉只能講單字，後來慢慢愈講愈多，也有了些進步。社工何靜宜說，去年有4個孩子的畫作由biosmonthly、依信塑膠工業股份有限公司等牽線，送到日本參賽，劉劉一舉拿下台灣區第一名，也肯定慢飛天使的表現。

何靜宜說，過去一年慢飛天使的學習成果將展現在社會大眾面前，1月12日將在東方御廚餐廳舉辦歲末感恩慈善音樂會，由臺銀人壽、新竹縣音樂文化促進會、竹東獅子、竹東東方御廚餐廳等單位，當天將展出院生們的書法及畫畫和美勞等作品，並在現場義賣，由議員郭遠彰領軍的樹杞林樂團及多位傑出音樂家也會聯手義演，歡迎社會大眾共度新年。

(中時 )

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