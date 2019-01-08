去年不當勞動比率65.9％開罰317萬元

勞動部勞動關係司長王厚偉（中）指出，去年不當勞動比率65.9％，開罰317萬元。（王思慧麝）

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勞動部不當勞動行為去年受理案件為79件，審理完成件數44件，其中構成不當勞動行為件數為29件，比率達65.9％；雇主違反工會法在去年已開罰317萬元，達30件次，平均每件為10.6萬元。

據勞動部統計，去年不當勞動行為受理案件數共計79件，審理案件件數44件，平均每月受理至少6件。全年度總共召開204次調查會議，40次詢問會議，50次裁決會議，幾乎每天都有調查或審理工作在進行。

根據勞動部勞動關係司統計資料，去年在不當勞動行為裁決案件中，受理案件前3多業別分別是，運輸及倉儲業19件、製造業15件、資訊與通訊業8件；運輸及倉儲業共計19件、6家公司，案件有集中在少部分公司上的趨勢。在不當勞動行為審議類型上，以不當影響工會活動最多，再者則以團體協約拒絕協商為次多。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，去年最高行政法院對裁決案件做出約10件的確定判決，其中有關刻意在不降低工資及其他勞動條件的情形下，調動工會幹部至非技術性工作的行為、解僱集結會員對雇主表達不滿工作條件的幹部、要求員工退出工會加入雇主指定工會、工會幹部工作表現優，卻在考績評核中降等行為等，都維持原裁決的決定，認定雇主構成不當勞動行為。

王厚偉說，過去處理的不當勞動行為案件訴求類型中，包括雇主對工會幹部職務調動，儘管調動職務是經營管理者的權責，但之前已有判例，就算是維持被調動者的職級和薪資，卻將其從高技術專業工作調離，等於試圖貶損當事人的勞動尊嚴，調職動機明顯和其工會成員身分相關，這就會構成不當勞動行為。

另外，在申請案中有雇主對執行工會活動的工會會員或幹部進行懲戒、監視等考評較差的狀況，或是要求員工退出工會加入雇主指定工會等，也會被認定構成不當勞動行為。

為能協助中南部地區工會或勞工朋友可便於利用不當勞動行為制度，勞動部特別於去年9月20日施行「補助工會出席不當勞動行為裁決會議交通費實施要點」，補助工會申請不當勞動行為案件會員或幹部交通費用，截至目前為止共有4案完成補助審查，皆為高雄、台南及嘉義地區工會，目前還有其他案件陸續遞件申請中。

(中時 )

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