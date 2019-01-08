宜蘭傳藝園區門票票價維持現行 普通票150元

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國立傳統藝術中心今（8）日表示，已經與全聯善美的文化藝術基金會雙方協商修ROT(整建-營運-移轉)案投資契約，未來將不會提高宜蘭傳藝園區門票票價，維持現行普通票150元；傳藝中心則將園區蔣渭水演藝廳及展示館收回自營，以營造兼具專業性及公共性的文化園區。

雖然咽喉發炎無法言語，但文化部長鄭麗君仍發布新聞稿表示，文化近用為文化部推動之重要政策，尤其是政府籌建的文化設施應維持其公共性，而傳藝中心所轄宜蘭傳藝園區更是國內極具指標性的文化設施，是臺灣傳統藝術的文化櫥窗，希望民眾都能以較低的門檻認識與體驗在地文化的特色與價值。園區每年亦屢創百萬遊客的人潮，運用宜蘭傳藝園區豐沛的文化觀光資源，是建立傳統藝術展演平臺的最佳場域。雙方經協商後取得共識，基金會原契約園區門票分為淡旺季，淡季門票普通票150元、旺季(暑假及農曆春節期間)門票為普通票250元，此次雙方協商同意，園區無論淡旺季都維持現行普通票150元票價，未經傳藝中心同意不會提高票價，以維持文化近用的公共性目標。

雙方也同意將園區內兩個室內展廳，包括蔣渭水演藝廳、展示館，收回由傳藝中心自營，但全聯善美的文化藝術基金會對本案投資金額仍不得低於5億元，且每年仍需持續捐助新台幣2500萬元給傳藝中心進行展廳內所需展覽及演出所需費用。

(中時 )

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