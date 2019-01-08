產品出現沈澱物 亞培聲明：正常成分

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林周義

亞培上月遭投訴，旗下「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」出現像豆花般的沉澱物。亞培今發表聲明稿回應，「亞培安素原味不甜菁選」（批號93768RNO）經搖晃後未出現沈澱物；至於「亞培安素沛力（香草口味）」（批號87343RR），經委託第三方獨立機構檢測發現，沈澱物為磷酸鈣及蛋白質所形成，為正常營養成分。

聲明稿全文如下：

針對本公司於2018年12月20日接獲消費者客訴相關產品安素沛力（批號87343RR）與安素菁選（批號93768RNO）的檢驗結果，説明如下：

該消費者客訴産品安素菁選（批號93768RNO）無論在未搖匀或搖匀狀況下沒有發現沈澱物。該消費者客訴産品安素沛力（批號87343RR）中沈澱物的檢驗則已委託第三方獨立檢測機構EurofinsFoodIntegrityandInnovation進行並完成。檢驗結果顯示沈澱物係為磷酸鈣及蛋白質形成，為産品的正常營養成分。根據截至2019年1月4日所收到的檢驗結果及相關生產製造紀錄等資訊，該產品符合相關品質要求及衛生標準規範，無危害衛生安全疑慮。且兩項產品的風味口感也均正常。

我們感謝這段期間各界的指教與支持。為了能讓消費者安心使用營養產品，我們定將責無旁貸地持續加強產品標示與使用方式等相關衛教，包括開罐使用前應均匀以及如何妥善保存產品。同時，我們也亟盼消費者如對產品有任何疑慮，均能來電，來函告知本公司。

我們始終把消費者的健康與安全視為最重要的事，因此本公司每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性，大規模之最嚴格標準的驗收檢查，唯有符合亞培最高標準品質的產品才得以出廠我們定將持續兢兢業業，提供最高品質及符合衛生安全標準的產品。

(中時 )

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