丁噹音樂劇搬上《紅白》大舞台 角色上身好錯亂

2019年01月08日 19:08 中時 林淑娟

丁噹擔任《2019超級巨星紅白藝能大賞》表演嘉賓。（台視）

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》1月5日在台北小巨蛋盛大舉辦，眾星雲集錄製特別節目熱鬧非凡，丁噹將她演出的音樂劇《搭錯車》精華搬上台北小巨蛋，帶來組曲〈酒矸倘賣無〉、〈是否〉、〈一樣的月光〉高亢又穿透力十足的歌聲令現場觀眾如癡如醉。

丁噹一身粉紫色寬版西裝褲率性又不失性感，但腳踩高跟鞋又要舞蹈又要走位還要一邊唱歌，讓她坦言「有吃掉一點力氣」，這次將音樂劇橋段帶到小巨蛋演出，她打趣分享自己角色入戲太深有些精神錯亂，解釋：「因為服裝還是以丁噹的身分，但又想用劇中角色『阿美』呈現方式，感覺有點阿美『上身』。」

丁噹以往過年都會回家陪家人，她表示：「過年會跟家人一起打打麻將，故意輸牌給長輩，輸個紅包給家裡長輩們。」而今年工作滿檔的她農曆過年將隨劇團到多倫多跟溫哥華巡演，一行人已規畫好要趁空檔到當地的滑雪場體驗一番。

今年將是她出道的第12年，也是她豐收的一年，被問到想如何犒賞自己，她期待地說：「想等巡迴結束後，看是不是有機會安排個極地之旅去看極光。」除了犒賞自己外，她更帶來好消息：「2019音樂劇將會回到高雄演出，另外新專輯的錄製也進入尾聲，會帶給大家一個全新的丁噹，希望能在四月跟大家見面。」

(中時 )