身家千萬大地主登報徵乾女兒 2人出局僅剩她有希望

2019年01月08日 19:27 中時 何冠嫻

去年登報應徵「孝順吃素乾女兒」掀起一陣軒然大波的70歲謝姓老翁，至今已接到50多通電話，找了7到8位女子面談，原有3女列觀察名單，但相處後淘汰2名，僅剩朱姓牙醫助理還在聯絡，老翁強調，仍要再經觀察且盼能徵到18位乾女兒。

謝翁是台北萬華人，認為自己子女對他疏於關懷，擔心死後無人祭祀，因此在去年8月刊登廣告「要認孝順乖巧吃素的女兒」，並開出18歲至24歲、體重不逾55公斤，每月須陪伴他至台北掃墓、整理山區土地等條件，且通過面試陪掃墓，成為乾女兒後可獲苗栗鯉魚潭水庫附近的1800坪林地。

他表示，至今已接過50多通電話，找了約8位女子面試，但見面相處後，僅有穆姓游泳教練、劉姓土城物理治療師、朱姓牙醫助理等3人較有互動，並列入觀察。謝翁指稱，由於後來知道穆女做過酒店小姐，不符合「家世清白」條件，劉女也因感覺不適合，將2人淘汰，不再來往，僅剩朱女孩在聯絡。

他說，朱女十分貼心，「跟我比較投緣」至今已陪掃墓4、5次，甚至還買電視、皮帶、涼鞋送他，讓謝翁感到相當窩心，但對朱女仍在觀察中。

謝翁希望能「認養18位乾女兒」，若有1、2人變卦不孝順，至少還有其他人能替他掃墓，他強調，對於乾女兒會嚴格挑選，審查其品行、談吐須超過1年時間，待時機成熟再召開「家庭會議」簽約。

(中時 )