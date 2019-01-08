微風南山10日開幕7成獨家櫃殺進信義區

2019年01月08日 19:32 中時 郭家崴

微風南山店長高德璇（左起）、策略長廖曉喬、微風董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎和總經理畑明男昨出席開幕記者會。（粘耿豪攝）

微風南山1F展出花藝大師凌宗湧設計藝術作品「花饗」空中花海，讓網美自拍各角度都美。（粘耿豪攝）

微風南山6樓展出瑞士藝術家ThierryFeuz作品「Breeze」，讓人觀賞時有如微風徐徐吹過。（粘耿豪攝）

微風南山2F至4F是atre，營造有如赤峰街、永康街的文青時尚氛圍。（粘耿豪攝）

微風超市南山旗艦店將主廚超市概念再升級，以西式料理為主，有現做Pizza、義大利麵，且可代客料理、代煎牛排。（粘耿豪攝）

台北信義區全新百貨「微風南山」籌備2年半，後天（10日）開幕，微風董事長廖鎮漢表示微風南山是集團成立18年來第10家百貨，全館約200個專櫃，有130個獨家櫃占比超過7成、超過30％台灣首店，餐飲占比45％最高，90家美食中有7家米其林餐廳，且有2222坪全亞洲最大的微風超市南山旗艦店、信義區最大的美食街，期許「微風南山這把劍愈磨愈好、愈磨愈精彩！」

廖鎮漢今（8日）在記者會上談到要把最不一樣的東西帶到微風南山，像是花8個月與日本鐵道購物商場atre談成合作，有咖啡界APPLE之稱的「BlueBottleCoffee」禮品快閃店、日本名模梨花的自創生活雜貨品牌「MAISONDEREEFUR」等，堪稱是「天時、地利、人和」，51家店鋪有17個獨家，「符合期待，相當滿意」。

微風超市南山旗艦店有10個廚師，達成廖鎮漢想要的「現場買、現場煮、現場吃」構想，因應微風南山大樓有1.1萬名上班族，他認為美食占45％是「黃金比例」，包括瓦城泰統集團全新品牌「YABI」全球首店、香港素食名店「心齋」台灣首店、有28顆星的香港米其林主廚梁經倫執掌的「Daimon．犇」廚魔館台灣首店，「米其林星星摘不完」。

加上與智崴集團合作引進5D飛行劇院，策略長廖曉喬飛歐洲談下台裔美籍時裝設計師AlexanderWang、法國前衛時裝品牌MaisonMargiela的副線MM6、義大利選貨店10CorsoComoLogoShop3個獨家精品品牌，廖鎮漢有90％滿意度，剩下10％就是要籌備下一個微風之夜。

執行常董岡一郎表示今年微風南山外觀綴滿立體的梅花，匯集「有趣的、讓人心動的、非日常的」品牌，集團加入微風南山後，今年10店要合攻300億元，較去年220億元再攀升。

策略長廖曉喬控管全館設計、大小環節，開店前1個月茹素、滴酒不沾，昨秒乾58度的金門高粱酒提前慶開幕，她說微風南山定位為「UrbanSanctuary都市裡的世外桃源」，1F有花藝大師凌宗湧設計藝術作品「花饗」空中花海，6F有她花2年找到、一見鍾情的瑞士藝術家ThierryFeuz作品「Breeze」，得知作品與百貨同名她超驚喜「好巧、是好兆頭」。全館以「暖色木化石、融合元素、自然色調、開放空間，讓人自由放鬆的氛圍，待上一整天也不想走。」

配表：透視微風南山

營業面積：1萬6200坪

全館專櫃：全館約200間專櫃，台灣首店61間、台北市首店8間、信義區首店61間

樓面配置：B2至7F精品、流行服飾、雜貨、餐飲（2F至4Fatre）；46F至48F天際餐廳與酒吧

業種配置：精品23％、服飾／配件13％、雜貨2％、餐飲45％、化妝品／香氛6％、汽車1％、3C／家電2％、IRIDE1％、超市7％

開幕服務：提供午後奉茶、8國外幣兌換、寵物推車租借、行動電源租借、禮物卡販售、雨天防水購物袋

開幕優惠：1月10日至2月20日有各門檻滿千送百，全館單筆滿6000元可抽價值268萬8000元的JaguarF-PACE跑車型SUV

(中時 )