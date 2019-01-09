傳統好滋味 澎湖「阿根大腸蚵仔麵線」焢肉飯

澎湖「阿根大腸蚵仔麵線」焢肉飯，肥而不膩、瘦而不澀，最傳統的好滋味。（陳可文攝）

友善列印
中時
老闆阿根大力推薦招牌焢肉飯，最正港的台灣美食小吃。（陳可文攝）
澎湖文澳祖師廟旁的「阿根大腸蚵仔麵線」店，傳統焢肉飯是另一招牌美食。（陳可文攝）

台灣正港的銅板美食焢肉飯，肥瘦相間的焢肉美味擄獲老饕們的味蕾；澎湖阿根小吃店以大腸蚵仔麵線聞名，另一道招牌美食焢肉飯的傳統好滋味，令人垂涎三尺一試成主顧。

擁有丙級中餐證照的張朝根、薛月美夫婦倆經營小吃餐食超過20年經驗，一手快炒好手藝全澎湖響噹噹；原本只是個大腸蚵仔麵線的小攤販，因為生意火紅擴大營業，如今搖身一變成了各類麵食、飯食應有盡有的小吃店。

堅持保留「阿根大腸蚵仔麵線」的金字招牌店名，老闆阿根還有一道家傳食譜的焢肉飯，也是顧客們最愛的必點美食。

每天選購肉品市場當日宰殺的溫體豬肉，精挑帶皮的肥瘦參半三層五花肉，絕不額外添加任何酌料，只以醬油燉煮兩小時，這就是阿根焢肉的食譜。

阿根強調，最好吃、最正港的焢肉是肥而不膩、瘦而不澀，還能保存著豬肉最原始的香氣，尤其最重要的秘訣是一定要全程小心翼翼地控管著最恰當的燉煮時間，務必讓整塊豬肉完全入味，口感Ｑ軟彈牙又不會鬆垮糜爛，呈現最傳統台灣焢肉的好味道。

為了迎合顧客們挑嘴的各種喜好，阿根也趁勢推出雞腿、鯖魚、燒肉等不同主食，兩兩任選搭配，雙併飯一次全到位，一定讓你吮指回味，吃得滿足、吃得幸福、吃了還想再吃。

店名：「阿根大腸蚵仔麵線」

地址：澎湖縣馬公市西文澳34號（文澳祖師　　　　廟廟埕）

電話：0963138488

營業時間：中午11時至下午2時、下午4時至

晚上10時30分

價格：焢肉飯70元、焢肉（單點）35元、大　　　　腸蚵仔麵線50元

(中時 )

魚池鄉虎頭蘭綻放 各蘭園繽紛燦… 全台暖冬遊補助方案倒數3周！飯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。