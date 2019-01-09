傳統好滋味 澎湖「阿根大腸蚵仔麵線」焢肉飯

2019年01月09日 07:17 中時 陳可文

老闆阿根大力推薦招牌焢肉飯，最正港的台灣美食小吃。（陳可文攝）

澎湖文澳祖師廟旁的「阿根大腸蚵仔麵線」店，傳統焢肉飯是另一招牌美食。（陳可文攝）

台灣正港的銅板美食焢肉飯，肥瘦相間的焢肉美味擄獲老饕們的味蕾；澎湖阿根小吃店以大腸蚵仔麵線聞名，另一道招牌美食焢肉飯的傳統好滋味，令人垂涎三尺一試成主顧。

擁有丙級中餐證照的張朝根、薛月美夫婦倆經營小吃餐食超過20年經驗，一手快炒好手藝全澎湖響噹噹；原本只是個大腸蚵仔麵線的小攤販，因為生意火紅擴大營業，如今搖身一變成了各類麵食、飯食應有盡有的小吃店。

堅持保留「阿根大腸蚵仔麵線」的金字招牌店名，老闆阿根還有一道家傳食譜的焢肉飯，也是顧客們最愛的必點美食。

每天選購肉品市場當日宰殺的溫體豬肉，精挑帶皮的肥瘦參半三層五花肉，絕不額外添加任何酌料，只以醬油燉煮兩小時，這就是阿根焢肉的食譜。

阿根強調，最好吃、最正港的焢肉是肥而不膩、瘦而不澀，還能保存著豬肉最原始的香氣，尤其最重要的秘訣是一定要全程小心翼翼地控管著最恰當的燉煮時間，務必讓整塊豬肉完全入味，口感Ｑ軟彈牙又不會鬆垮糜爛，呈現最傳統台灣焢肉的好味道。

為了迎合顧客們挑嘴的各種喜好，阿根也趁勢推出雞腿、鯖魚、燒肉等不同主食，兩兩任選搭配，雙併飯一次全到位，一定讓你吮指回味，吃得滿足、吃得幸福、吃了還想再吃。

店名：「阿根大腸蚵仔麵線」

地址：澎湖縣馬公市西文澳34號（文澳祖師 廟廟埕）

電話：0963138488

營業時間：中午11時至下午2時、下午4時至

晚上10時30分

價格：焢肉飯70元、焢肉（單點）35元、大 腸蚵仔麵線50元

(中時 )