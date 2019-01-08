全台暖冬遊補助方案倒數3周！飯店再祭優惠催客

2019年01月08日 19:28 中時 何書青

統一墾丁海洋體驗樂園的海洋親子主題房可拍有趣的創意照。（統一渡假村提供）

全台暖冬遊補助倒數3周，台北君悅酒店加碼優惠衝刺住房率、也趁勢廣納會員，民眾自即日起至31日，若透過飯店官網或電話預訂週日至週四期間各款房型，不只有以標準房價下訂的房客能享暖冬遊補助，現在免費加入凱悅酒店集團「WorldOfHyatt」會員後，使用會員專屬房價入住也能再搭配該補助，最優惠等同打了76折，成為會員後也可開始賺取入住點數積分、享兌換全球凱悅集團免費住宿的優惠。

南部也有冬遊好去處，現在墾丁正值落山風季節，屏東縣政府首次舉辦落山風藝術節，從2018年10月一路展到2019年3月，有藝術家依山傍海打造的隨風而動藝術作品，沙灘、漁港、落山風都是創作元素，夢幻的8萬隻漸層竹籤海，更讓無人沙灘化身成絕美打卡秘境。

統一渡假村的統一墾丁海洋體驗樂園也加入可享暖冬遊補助的行列，且為迎接落山風季而推出「海洋嘟嘟追風趣」專案，即日起至4月30日止，平日雙人房1泊1食3580元起，好康贈海漾西式簡餐，平日雙人房1泊2食4180元起，除了能享用豪華中式套餐，還可以升等人氣海洋主題房，飯店還設計一系列「風」的有趣活動，像是童趣可愛的風車及風箏彩繪、迎風搖曳的貝殼風鈴DIY、放風箏等體驗。

若想享受暖冬補助，需持有中華民國身分證，而在入住前先至「台灣旅宿網-擴大國旅觀光暖冬遊」住宿活動專區登錄個人基本資料，則可大幅節省到飯店時辦理入住的時間。每身分證字號僅限折抵1房1晚的住宿費，1房1晚也只能使用1人補助；30歲以下或60歲以上，每房每晚最高補助1500元，31歲以上至59歲以下，每房每晚最高補助1000元。

(中時 )