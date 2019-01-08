朴子市長媒合助聽器公司免費提供10副助聽器給需要長輩

朴子市長吳品叡擔任市民代表時，媒合美樂迪助聽器公司，提供10台免費助聽器給需要的長輩，目前尚有名額。（張亦惠翻攝）

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中時

朴子市長吳品叡過去擔任朴子市民代表時勤跑基層，發現許多長輩受聽力退化所苦，因緣際會下，與美樂迪助聽器-嘉義朴子門市合作，由美樂迪助聽器公司提供10台來自丹麥的優質數位助聽器，免費送給有需要的長輩，日前配戴成功的蕭先生感動地說，跟過去所買完全不一樣，聽得更清楚了。

朴子市長吳品叡表示，過去做在地服務時，時常遇到老人家有聽力退化的問題，需要大聲說話，與周圍的人溝通不佳，導致對外連結變少，開始不想出門，且大多老人因年紀大了，無經濟來源，也不願意增加兒女的負擔，所以不花錢購買助聽器。

吳品叡希望朴子市的老人可以活得健康活得開心，因此與過去在社區活動中做聽力檢測的美樂迪助聽器公司嘉義朴子門市接洽，該公司深耕25年，助聽器皆有保固外，也相當樂意做公益，一口答應提供10台來自丹麥的優質數位助聽器，免費送給有需要的老人家。

美樂迪助聽器公司表示，大部分退化的狀況為高頻的聲音聽不到，例如：電話響鈴聲、燒開水的鳴笛聲、汽車喇叭聲等，許多非專業的助聽器是不分頻率全面提高音量，除了傷害耳膜外，配戴時也會覺得吵雜。

日前成功配戴免費助聽器的蕭先生也表示，兒子曾在網路上幫他買了很多便宜的助聽器，幾百塊到幾千塊都有，戴上去很吵，聽不懂人家在說什麼外，越戴聽力越不好，經過吳品叡介紹，來試聽以後發現，聽得很清楚，跟以前真的有差。

美樂迪助聽器公司表示，只要是嘉義縣民，是中低收入戶或領有殘障手冊，就能到門市檢測是否可配戴這款助聽器，目前尚有名額，若有需要可聯繫美樂迪助聽器公司-嘉義朴子門市。

(中時 )

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