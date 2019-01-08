說謊逾7000次！川普驚爆信任危機

2019年01月08日 19:44 中時電子報 吳映璠

為了蓋邊牆豁出去了！美國總統川普周二晚上9點（台灣時間9日上午10點）將對全美民眾發布電視演說，一展他蓋美墨邊牆的決心。不過由於他先前得罪了太多媒體，各大媒體原先都還在考慮要不要讓出黃金時段直播，另外專家也認為，川普說謊成精，這次演說恐怕不會有太多人買帳，一場電視演說意外爆出川普的信任危機。

美國總統川普說謊成性，美東時間周二晚間他將針對美墨邊牆議題發表全國演說，由於過去紀錄不良，媒體分析他的演說公信度將大打折扣，一場信任危機席捲而來。

川普7日在推特發文，預告美東時間8日晚上9點將針對美墨邊界的「人道和國安危機」發布全國電視演說。這項決定引發美國新聞界高度議論，畢竟一直以來川普多次痛批美媒是「假新聞」，說他們是「人類最大的敵人」，現在又要透過這個「最大的敵人」來宣傳政策，著實諷刺。

外媒指出，原先多家美國媒體還在考慮要不要讓出黃金時段播出總統演說，不過現在確定包括美國廣播公司新聞網（ABC News）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞（Fox News）等都答應會連線。

不只與媒體關係尷尬，一場電視演說竟也暴露了川普面臨巨大的信任危機。今日美國報（USA Today）就撰文呼籲，希望各家新聞台不要即時連線，而是在確認川普所說內容為真後再播映，為的就是避免成為川普謊言的傳聲筒。

報導指出，在過去710天內，川普總共作出7,645次錯誤或不實發言，「他是個不折不扣、說謊成精的騙子，大小事都騙，有些情況他甚至不需要說謊。」

CNN也指出，川普周二全國電視演說中最大的絆腳石恐怕就是他自己。文章說，川普過去太常以蓋牆這件事來抨擊民主黨人士，甚至是溫和派的共和黨人，導致美墨邊境的難民議題從國安事件升級為政治角力戰，許多分析師更認為就是川普對移民的強烈措辭，讓共和黨在期中選舉中輸掉了眾議院，現在他又要在全國演說上演同一論調，恐怕很難獲得支持。

另外川普說謊成性，這些都有紀錄可查，更為他周二演說的公信力大打折扣，民主黨國會議員納德勒（Jerrold Nadler）就預測，川普絕對會在演說中再一次說謊，川普自己的顧問也已發出警告，說他在政府關門期間，針對美墨邊牆發布的數篇推文並未獲得人民迴響，此次演說恐怕更難取得支持者以外人士的認同。

(中時電子報)