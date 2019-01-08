觀宏專案再出包　越南客攜逾5百條菸闖關

2019年01月08日 20:12 中時 陳麒全

新南向政策「觀宏專案」再出包！！繼152名越南旅客集體脫團後，台北關日前查出10位越南旅客，搭乘同架班機抵台，行李內夾帶509香菸入境遭查獲，其中有一名旅客，竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大令人咋舌，海關除了依規定沒收菸品外，並以入境旅客攜帶菸品超過免稅數量，依每條捲菸處新台幣500元罰鍰計算，共處以25萬4500元罰鍰。

關務署台北關表示，台北關稽查組分別在5日及7日，在桃園機場查獲10名越南籍旅客，從越南搭機來台時，行李中走私大量越南香菸，清查後共509條香菸。初步研判，走私集團欲趁海關關員在國境積極查緝非洲豬瘟肉品時，伺機走私菸品，牟取暴利，不料遭眼尖的海關人員攔查，闖關失敗。

台北關指出，越南籍移工在台工作的人數眾多，抽菸人數也不少，讓不肖走私份子發現有利可圖，因此安排越南旅客，攜帶當地越南品牌香菸闖關，入台後再轉賣移工牟取暴利。海關人員研判應該有走私香菸集團在幕後掌控，並且安排自由行散客，以觀光簽證方式來台，再讓每人身上攜帶數量不等的菸品闖關。

知情人士透露，走私集團安排旅客搭乘廉價航空公司班機，並利用新南向政策「觀宏專案」的免簽證便利性，讓越南藉旅客攜帶香菸入境，不但免簽證費，旅客搭乘廉價航空往返越南的票價約為130塊美金（約臺幣3900元）。一條越南香菸在當地售價約為100塊臺幣，但只要進入台灣後，再轉賣的利潤高達6倍以上，加上外籍人士在被處以罰鍰後，多數不會繳交就離境，也使得不少人鋌而走險。

(中時 )

台北關日前查出10位越南旅客，搭乘同架班機抵台，行李內夾帶509香菸入境遭查獲，其中有一名旅客，竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大令人咋舌。（翻攝畫面）

台北關日前查出10位越南旅客，搭乘同架班機抵台，行李內夾帶509香菸入境遭查獲，其中有一名旅客，竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大令人咋舌。（翻攝畫面）

台北關日前查出10位越南旅客，搭乘同架班機抵台，行李內夾帶509香菸入境遭查獲，其中有一名旅客，竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大令人咋舌。（翻攝畫面）

台北關日前查出10位越南旅客，搭乘同架班機抵台，行李內夾帶509香菸入境遭查獲，其中有一名旅客，竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大令人咋舌。（翻攝畫面）