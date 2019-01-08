金門藍營補選立委擺不平 陳玉珍決定選到底

2019年01月08日 20:01 中時 李金生

金門縣黨部主委林芳旋強調，人選徵召過程十分嚴謹。（李金生攝）

前縣議員陳玉珍強調，金門不能再等，決定參選到底。（李金生攝）

國民黨立委楊鎮浯當選金門縣長，缺額將於3月16日補選，黨中央今（8）日決定徵召前縣議長洪麗萍參選。烈嶼公共事務協會理事長洪肇葉則以1份媒體民調顯示前縣議員陳玉珍領先，質疑提出建議名單的縣黨部未依民主機制運作，刻意排除最具實力的人選，有失公正、公平原則。陳玉珍也以金門不能再等，表明參選到底的決心。

烈嶼公共事務協會理事長洪肇葉今天提出委託TVBS於去年12月6日至10日所做的民調，指結果有26.3％金門選民表示較支持前縣議員陳玉珍，22.5％較支持前立委楊應雄，14.5％較支持前議長洪麗萍，另有14.8％表示都不支持，21.7％沒有表示意見。

洪肇葉及新北市金門同鄉會理事長陳復寶均表示，國民黨應本於公平、公正的原則，順應民意，推出補選的最佳人選才對。

林芳旋主委則強調，金門補選都是依照徵召辦法在走，對11位有意參選的同志，逐一徵詢半小時至1小時，過程十分嚴謹，委員會再針對他們的黨德、黨性和個人條件進行綜合評估後，才決定建議徵召人選。

林芳旋表示，他和委員們都要問一聲：「當楊應雄、洪麗萍2人從早到晚，全心全力為競選縣長的楊鎮浯打拚時，陳玉珍人在哪裡？」不是請她出面幫忙不接電話、不見人影，就是幾天後才傳簡訊推託生病，僅在金湖鎮的固本座談會「蜻蜓點水晃一下」就走了。

陳玉珍則表示，去年林主委「勸退」她參選縣長時，就允諾下次選舉會有公平機制，也說過會推出最有勝選機會的人，如今卻全然不是如此。

陳玉珍強調，金門立委到國會去，代表的是金門的光榮和面子，要替鄉親爭取權利、要有戰力，要有為民服務的熱忱及具有兩岸的經驗與國際視野。她相信自己在各方面條件均已具備，且這些日子以來，又有非常多的鄉親勸進，原本期待藉由黨內民主、公開機制推出最適合代表金門的立委，但「某人」卻專斷獨行，不理會民意，因此她要說金門不能再等，「參選立委，捨我其誰？」

(中時 )