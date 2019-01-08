非洲豬瘟防疫 旅客查驗手提行李未經X光機成漏洞

入境查驗檢疫犬數量仍不足。（資料照，防檢局提供）

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大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，台灣防疫戰戰兢兢，農委會今（8）日邀請學者召開「2019年度非洲豬瘟中央災害病變中心專家會議」，農委會副主委黃金城提到，旅客搭船小三通，不論手提、托運行李，都會經過X光機、檢疫犬查驗，但桃園機場手提行李沒有經過X光機，只有檢疫犬抽驗，確實仍有防疫漏洞。

農委會今日召開非洲豬瘟防疫專家會議。黃金城表示，召開專家會議是希望檢視目前防疫整備狀況，防治非洲豬瘟最主要的目標是阻絕境外，其次萬一病毒進來，應該採取哪些措施讓損失減到最小，第三，看學界是否有研究能對疫情診斷有所幫助。

會中農業科技研究院副院長林俊宏提問，目前以將疫情防堵境外工作最重要，但檢疫犬的數量是否足夠？能夠24小時進行查驗嗎？

黃金城表示，邊境檢查檢疫犬總共47隻，因檢疫犬工作30分鐘就需要休息，數量當然是不夠，但入境查驗是以X光機為主、檢疫犬為輔，雖然希望盡快補足，但檢疫犬不是用錢就買得到，訓練100頭可能只有20頭能用，第二預備金已編列相關經費。

但黃金城也指出，目前小三通不管是托運行李或手提行李都會經過X光機檢查，但桃園機場有個缺點，因為怕入境速度變慢，旅客手提行李並未經過X光機，只有在入境的紅、綠線處有檢疫犬；因檢疫犬只是進行抽驗，只能提高數量比例，手提行李查驗目前仍沒把握。

防檢局動物檢疫組組長彭明興補充表示，日前關務署已提案延長入境檢查線，將會增加X光機，並針對手提行李，將檢疫犬檢查位置往前移，X光機採購仍需要一點時間，但正在進行。

黃金城說，若能在護照簽證處安排一條檢疫犬，旅客就一個都逃不過，只是目前檢疫犬數量沒那麼多；X光機檢驗因是透過人為判斷，亦可能稍有疏忽，要達到100％仍有問題。

(中時 )

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