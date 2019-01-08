防疫未雨綢繆 學者建議追蹤畜牧車輛

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中時

非洲豬瘟疫情兵臨城下，政府現階段全力將疫情防堵於境外，但擔憂未來疫情若進入國內，有進一步擴散的可能，有專家建議，政府應該要能追蹤管制畜牧車輛運輸，考慮加裝GPS，否則未來疫情入侵，運輸車輛無法追蹤將造成防疫上的困難。

農委會今（8）日召開非洲豬瘟專家會議。考量未來非洲豬瘟疫情若不幸進入國內，為了流行病學追蹤，掌握疫病傳播路徑，中興大學動物科學系系主任陳志峰等專家建議，豬隻運輸車輛應加裝GPS，並應作為專用車輛，不做其他用途使用。

陳志峰表示，因非洲豬瘟潛伏期最長可達15天，假若疫情進入台灣，是否有能力追蹤到15天前的車輛運輸狀況？政府可考慮讓流行病學老師加入疫病追蹤工作，運輸車輛則加裝GPS，以讓疫情不幸發生時有追蹤管道；因非洲豬瘟病毒可在肉品中存活很久，肉品加工追蹤也是重要的把關工作，衛福部應預先準備。

防檢局動物檢疫組組長彭明興則表示，國內屠宰場都有屠檢獸醫師把關，殺病死豬在台灣已可算是絕跡，即使有也是個案；因加工廠需要的是穩定肉源，不會隨便買隻死豬來用，國內應沒有病豬進入屠宰場、加工廠的問題。

他並指出，為避免病死豬屠宰後給人吃，目前載運死豬、死禽屍體化製的集運車，全國約有100多輛專用車輛，環保署強制加裝GPS，並限制專門用途、發給許可證，若作他用會予以撤證。

對於運載禽畜的運輸車，104年禽流感爆發時亦曾評估加裝GPS，但最大困難在於運禽車多非專用，可能早上運禽，下午改運蔬菜，難以管理；運豬車作為專門用途的較多，但專用程度仍要再了解。

對此，黃金城指示，防檢局可趁這次防疫工作，運用第二預備金將這部分漏洞補起來。

(中時 )

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