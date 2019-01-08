維果莫天森演出《綠皮書》謹守「二不」增重20kg神還原本尊

大到講話的口音小至抽菸的姿勢，維果都細心揣摩「大嘴東尼」。（CatchPlay提供）

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在昨日公布的金球獎頒獎典禮上，改編自真人實事的電影《幸福綠皮書》成最大贏家，男主角維果莫天森（ViggoMortensen）雖與影帝失之交臂，但增重20公斤、勤練義大利口音詮釋義裔美籍的白人保鑣與維妙維肖的精湛演技，仍讓他以極高呼聲可望問鼎奧斯卡影帝，維果說：「電影中，你可以看到這兩個人的看法與文化差異，有的很爆笑，但隨著劇情發展，他們找到了共同點，也能相互認同進而開誠布公，這是段相知相惜的友情。」

曾經二度叩關奧斯卡影帝，維果的演技早已有目共睹，這次為了演出在紐約街頭求生存的義裔保鑣「大嘴東尼」，維果不惜增重20公斤來詮釋本尊，問到他增重的訣竅，他笑著說：「要記得「二不」，不要對甜食說不，也不要對宵夜說不。」除此之外，維果也在答應演出後，對這個人物做了深度的研究，他說：「東尼其實是面惡心善的，乍看之下很粗俗暴力，那是因為他身為保鑣，必須讓人不敢招惹，但其實他非常正派又重承諾，某方面來說，也是位真正的紳士。」

美國在60年代時種族與歧視問題被視為習以為常，但該片透過兩位主角來描述膚色與階級的隔閡，維果說：「這部電影雖用詼諧的手法來敘述社會問題與種族歧異，但不論是60年代或是現今，其實我們都面臨著同樣的問題。」因此，他希望能透過《幸福綠皮書》這部電影讓大家試著去尋找人與人之間的共同點，透過理解對方而產生同理心與包容心。該片1月25日上映。

(中時 )

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