斗六慈濟醫院增設30床 將成長照後送據點

斗六慈濟醫院5日從診所升格改制為地方醫院，目標是提供在地老人更方便、更溫馨的醫療。（周麗蘭攝）

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斗六慈濟醫院5日改制啟用，增加30床一般病床，掛號費維持100元、部分負擔調整為80元。院方表示，一般手術都可以在斗六進行，患者不再需要奔波到大林開刀，30床先運作看看，未來視需求看是否要擴張到60床。

慈濟斗六診所升格為地方醫院，民眾最關心的是掛號費有無漲價？院方表示，掛號費維持100元，但部分負擔從50元調整為80元，亦即看一次門診從150元變成180元。

佛教慈濟醫療財團法人林俊龍表示，15年前成立斗六門診中心時，宗旨是以病人為中心，所以非常注重社區醫療，把重症的送到大林去，每日門診量已達800人，是斗六市門診量第二大的醫院。

林俊龍說，過程中發現門診部只能治療輕症，想進一步檢查、開刀、住院都沒有辦法做，升格後門診可增加一些手術，骨科將會是重點。

林俊龍指出，斗六慈濟醫院改制後門診量會增加一些，但不至於成長太大，因為台大雲林分院就在附近，也已有相當的聲譽，以前兩院距離就這麼近，門診沒有什麼衝突且互相合作，未來也不至於競爭。

林俊龍表示，斗六慈濟目前沒有急診的規劃，原因是台大就在對面，所以仍以一般門診為主，斗六慈濟改制主要是因應長照的需求，因為有很多長照A、B、C點需要後送到這來。

斗六慈濟僅增設普通病床30床，林俊龍解釋，病床數是受衛福部管轄，有其總量管制，如果需求越來越多再申請，有的空間是夠的，最多可以多到60床沒問題，各科的病患都可以收。

(中時 )

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