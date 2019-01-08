雲縣禁廚餘養豬 小吃店水溝瀝餿水環境堪憂

雲林縣目前廚餘只能回收作為堆肥，養豬場也主動收回廚餘桶，西螺鎮公所回收的廚餘多了一倍，圖為等待做成肥料的廚餘。（周麗蘭攝）

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雲林縣禁止廚餘養豬，受衝擊最大的是黑豬養豬戶，因為牠們的成長期較長，以飼料餵養的成本高。（周麗蘭攝）

雲林縣禁止廚餘養豬，西螺鎮原有養豬業者再各地放100多個桶子回收餿水，目前全部撤走，市區交給清潔隊回收的廚餘整整多1倍。有些店家為了瀝乾廚餘，直接在排水溝瀝水，民眾擔憂油湯可能使得排水溝成為孳生蟑螂、老鼠的溫床。

一些以廚餘養豬的小型養豬場在西螺鎮村落、小吃店門口擺放廚餘桶傾倒剩菜剩飯，上個月縣府宣布禁止廚餘養豬後，散落各處的100多個餿水桶全數被養豬農、代運業者回收，習慣倒廚餘當餿水的民眾很錯愕。

西螺清潔隊長呂佩原表示，100多個廚餘桶撤走後，西螺市區廚餘量整整多一倍，一天約20至30桶，鄉下村落沒增加，可能是老人家比較節儉，吃多少煮多少不太剩菜，全鎮郊區一天廚餘量約10桶左右。

據了解，有些民眾找不到餿水桶，也不知清潔隊有回收一度抱怨，經清潔隊加強宣導，回收廚餘已不是問題，較困擾的是有些店家直街在排水溝瀝水。

西螺清潔隊表示，固然希望民眾瀝乾廚餘，但不要在排水溝倒油湯，以免水溝孳生蟑螂、吸引老鼠。往年全鎮噴藥都沒什麼蟑螂，今年預估會多一些。

斗六市原本有些小養豬場幫忙消化廚餘，禁止豬吃餿水消息傳出後，斗六清潔隊回收的廚餘量爆量三成，一天原本5、6公噸，現在暴增為10公噸。

斗六清潔隊表示，目前比較大的問題是收運，斗六的廚餘被安排送到元長鄉一家化製廠，但是量不夠大，一天只能處理10公噸，目前清潔隊尚未接受委託代收店家的廚餘事業廢棄物，未來的廚餘量只會更多。

(中時 )

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