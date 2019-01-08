土城順聖宮佔用私人地 前立委家人判賠宮廟拆除

2019年01月08日 20:49 中時 許哲瑗

土城順聖宮2014年遷移至承天路，遭洪姓、吳姓地主向新北地院控告佔用到私人土地，要求搬遷並支付賠償金；曾擔任廟公的國民黨前立委盧嘉辰和10多位盧家人和廟方則主張，土地自祖先留傳至今，由家人簽訂分管協議，新北地院今判盧家人和廟方敗訴，須拆除建物並支付賠償金。

據了解，土城順聖宮香火鼎盛，主祀關聖帝君，不僅前立委盧嘉辰曾擔任廟公，連政界大老郭台銘都是信徒，神威顯赫。

洪姓、吳姓地主2017年提出民事賠償，表示自2014年就陸續購買土城區永和段土地，卻遭盧家人佔用，在土地上建造順聖宮，建置鐵皮建物、棚架、金爐、棚架等器具，要求盧家人拆除順聖宮建物並歸還土地，賠償等同於租金的不當得利。

盧家人則主張，該地早在日治時期就由盧家祖先一路流傳至今，2013年曾在自家人間變更登記，但都是在盧家兄弟、房室間互相分割，也有相關的分家協議可證明，並在2014年租借給新北市道教乾元功德會使用作為順聖宮，提供民眾參拜，並非無權占有。

法官認為，盧家人無法提出分管協議相關證件的正本，僅出示影本，即使沒有家人提出反對意見，也不代表家人全部「默許」，不足以認定有「分管協議」的事實，判盧家人敗訴，須將順聖宮拆除並歸還土地。

此外，盧家人須支付洪姓、吳姓地主佔用土地的租金為不當得利各10083元、95萬餘元，遷出、歸還後前，則需再支付每年的租金4萬餘元、3萬餘元。

(中時 )