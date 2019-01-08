357家合格養豬場 賴清德：無需禁止廚餘養豬

2019年01月08日 21:27 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今日邀集各縣市政府，溝通廚餘去化等議題，以進一步防制非洲豬瘟。賴清德表示，目前有357家環保署登錄具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無須禁止廚餘餵養，但仍有1,155家養豬場待檢核。農委會代理主委陳吉仲日前也宣布1週內，未能申請通過環保單位檢核者，禁止使用廚餘餵養。

賴清德提出7大工作方向：

一、 確實執行演習，演習內容至少包含四部分：一是宣導，縣市長或局長可錄音播送宣傳帶或懸掛宣傳布條；二是疫情發生時的標準作業處理程序；三是各養豬場均應符合生物安全機制；四是分階段的廚餘去化計畫。請農委會及環保署規劃各縣(市)演習競賽，並由中央災害應變中心協助確實執行，頒發獎金鼓勵成績優異縣市。

二、 請農委會及環保署儘量協助各縣市所請的補助項目，特別是針對防疫需求，如廚餘破碎脫水設備、堆肥場設置、離牧補助、感染豬隻補助等均清楚納入，讓地方政府加以宣導，使豬農合作更確實。

三、各縣(市)政府應確實盤點養豬場使用的廚餘量、廚餘禁養後的廚餘量。廚餘去化的最優先方式是堆肥處理，其次為焚化或掩埋，請環保署或農委會儘量補助堆肥場設置。

四、針對農委會日前要求1,155場廚餘養豬場，須於一週內申請環保單位檢核通過始可以廚餘飼養的規定不變，但有需延長輔導期限的縣市政府，可向農委會提出申請專案核准。另經徵詢各縣市政府與會代表，均同意廚餘經高溫攝氏90度以上、至少1個小時的蒸煮，可用於餵食豬隻，此項共識提供給雲林縣政府參考。

五、地方廚餘去化工作需與鄰近縣市進行區域合作，請農委會及環保署協助地方政府協調，也請需要中央協助的縣市提出相關計畫。

六、有關以現有污水處理廠的厭氧消化設施協助廚餘去化，請內政部營建署作為主辦單位，主動聯繫地方政府，也請地方政府與中央共同合作，儘速啟動後續研商工作。

七、有關廚餘製作堆肥部分，請台肥公司主動向地方政府了解並協助處理。針對後續堆肥場設置或就地掩埋的土地問題，請各縣市政府務必預先盤點可用的公共土地，若有需要，亦可與台糖公司協調。

(工商 )