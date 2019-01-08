台北死豬確認未染非洲豬瘟 防檢局：將查處豬隻主人

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旺報
賴志昶

非洲豬瘟中央災害應變中心今（8）日表示，昨（7）日台北市大安區發現1頭死亡豬隻，經台北市動物保護處採樣，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，結果於今日出爐，非洲豬瘟病毒核酸為陰性。

應變中心說明，台北市動物保護處昨日接獲民眾通報，在台北市大安區和平東路段發現1頭死亡麝香豬，該處立即趕赴現場了解，並送畜衛所檢驗。經畜衛所以定量聚合酶鏈反應（qPCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性，已排除是非洲豬瘟感染。

防檢局補充，發現地點已由台北市動物保護處完成澈底消毒，台北市政府已掌握該頭死亡豬隻所有人，將由該府依相關規定查處。

應變中心補充，統計至8日為止，各地通報棄置及海漂豬隻計有18件，皆已完成檢驗，其中僅107年12月31日中國大陸海漂金門縣豬隻檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其餘皆為陰性。

應變中心最後說，旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自107年12月18日提高裁罰額度後至108年1月7日止，經統計全國查獲案件數，裁罰20萬元46件、3萬元82件、1萬元13件。

應變中心再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

(旺報 )

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