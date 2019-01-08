踢鐵板！莽男搶劫正妹竟搶到格鬥女將 下場超悽慘

2019年01月08日 21:01 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

搶匪假槍被識破後，立即被Viana打倒，不僅頭破血流，臉還腫成豬頭 (圖／翻攝自twitter)

真的是踢到鐵板。一名搶匪在路上隨機行搶，瞄準路邊一位正在等車的正妹，假裝問路後隨即掏槍要女子把手機交出來，未料不但行搶不成，自己卻當場被打成豬頭，滿臉是血，原來他搶到的竟是UFC格鬥女將Polyana Viana。

綜合外媒報導，事情發生在巴西里約熱內盧，26歲的Viana表示，她當時正在等Uber，這時男子靠了過來，先是向她詢問時間，但詢問過後卻依然繼續逗留在原地，讓她產生警覺心，下一秒男子立刻掏出假槍威脅她交出手機。

但Viana看了手槍一眼後，馬上發覺是假槍，隨即使出她擅長的格鬥技，三兩下就把搶匪打趴，搶匪根本搞不清楚發生什麼事情，就這樣直接被打趴，滿臉是血，還腫得跟豬頭沒兩樣，搶匪似乎也知道惹到不該惹的人，乖乖就範，直到警察來到現場。

警察到來後才發現，這名穿著藍色無袖背心、穿著夾腳拖的男子，手拿的只是用厚紙板製成的假槍，難怪一眼就被識破。UFC總裁Dana White也在twitter上分享此事，說「這個男的試圖搶劫我們的格鬥選手，真他X的腦殘」，網友也大笑「可惜沒打死他」、「嫌命太長」、「搶劫之前也要先做功課」、「誰不搶搶格鬥專家」。

(中時電子報)