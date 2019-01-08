影》「林海嘯」代言反毒 帥氣戰鬥服想穿回家

2019年01月08日 21:21 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

效力於美國職棒波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉受刑事警察局邀請，擔任108年「反毒大使代言人」，是他首度參與政府公益代言活動，也體驗穿上穿上霹靂小組戰鬥服的感覺，因為服裝太帥氣，他笑問能否穿回家。

有感於政府重視反毒政策，且林子偉在維護社會公益上向來不遺餘力，為回應廣大球迷支持及響應當前反毒活動，林子偉欣然接下今年度刑事警察局反毒大使代言人，也透過宣導影片溫馨喊話：「如果不想要停留在原地、想要變得更好、更進步，就要不害怕失敗，從失敗的壓力中學習才會成長。」

刑事警察局局長蔡蒼柏今天在記者會頒發代言證書給林子偉，表示希望憑藉林子偉陽光健康的優質形象及個人魅力，引領青少年透過正當管道展現自我，拒絕毒品誘惑，林子偉也透露非常榮幸成為公益代言反毒大使，也回贈簽名球棒給蔡蒼柏。

林子偉穿著一身帥氣的霹靂小組戰鬥服，驚喜現身南港高工參加反毒宣導活動，與該校棒球校隊組成「My Way隊」，與刑事警察局局長蔡蒼柏所率刑事幹員組成的「刑事伯隊」展開棒球競賽遊戲，共同打倒由新興毒品圖片製成的棒球九宮格，最終雙方平手、畫下美麗句點，

穿上霹靂小組戰鬥服的林子偉展現不同於棒球場的帥氣，他表示這套霸氣的戰鬥服穿久了越看越帥，令他愛不釋手，開玩笑詢問刑事警察局局長蔡蒼柏是否可以把戰鬥服穿回家。

(中時電子報)