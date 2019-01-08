雲林禁廚餘養豬 政院：各縣市共識同意蒸煮後可用

2019年01月08日 21:34 中時 張理國

雲林縣禁止廚餘養豬，行政院長賴清德今天邀集各直轄市、縣市政府說明及溝通廚餘去化事宜。政院表示，經徵詢各縣市政府與會代表，均同意廚餘經高溫攝氏90度以上、至少1個小時的蒸煮，可用於餵食豬隻，賴揆說，此項共識提供給雲林縣政府參考。

為鼓勵各縣市投入非洲豬瘟防疫作戰，賴揆也裁示，農委會及環保署應規劃各縣市舉行防疫演習競賽，並由中央災害應變中心協助確實執行，頒發獎金鼓勵成績優異縣市。

賴揆在會中請各直轄市、縣市政府的首長或代表針對演習時間、演習具體內容，尤其是廚餘去化部分加以說明。隨後提出裁示，各縣市應確實執行演習，演習內容應包含宣導，也就是各縣市長或局長可錄音播送宣傳帶或懸掛宣傳布條；其次是疫情發生時的標準作業處理程序；另外各養豬場均應符合生物安全機制；最後是分階段的廚餘去化計畫。賴揆也請農委會及環保署規劃各縣市演習競賽，並由中央災害應變中心協助確實執行，頒發獎金鼓勵成績優異縣市。

賴揆也說，農委會及環保署應儘量協助各縣市所請的補助項目，特別是針對防疫需求，如廚餘破碎脫水設備、堆肥場設置、離牧補助、感染豬隻補助等均清楚納入，讓地方政府加以宣導，使豬農合作更確實。

賴揆同時要求，各縣市政府應確實盤點養豬場使用的廚餘量、廚餘禁養後的廚餘量。廚餘去化的最優先方式是堆肥處理，其次為焚化或掩埋，請環保署或農委會儘量補助堆肥場設置。

針對農委會日前要求1155場廚餘養豬場，須於一週內申請環保單位檢核通過始可以廚餘飼養的規定不變，但賴揆表示，有需延長輔導期限的縣市政府，可向農委會提出申請專案核准。另經徵詢各縣市政府與會代表，均同意廚餘經高溫攝氏90度以上、至少1個小時的蒸煮，可用於餵食豬隻，此項共識提供給雲林縣政府參考。

賴揆在裁示中也說，地方廚餘去化工作需與鄰近縣市進行區域合作，農委會及環保署應協助地方政府，需要中央協助的縣市也應提出相關計畫；有關以現有汙水處理廠的厭氧消化設施協助廚餘去化，請內政部營建署作為主辦單位，主動聯繫地方政府，也請地方政府與中央共同合作，儘速啟動後續研商工作。

賴揆針對非洲豬瘟防疫共提出7點裁示，最後一項是針對廚餘製作堆肥部分，請台肥公司主動向地方政府了解並協助處理。針對後續堆肥場設置或就地掩埋的土地問題，請各縣市政府務必預先盤點可用的公共土地，若有需要，也可與台糖公司協調。

(中時 )