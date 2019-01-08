雲林禁廚餘養豬 政院：各縣市共識同意蒸煮後可用

友善列印
中時

雲林縣禁止廚餘養豬，行政院長賴清德今天邀集各直轄市、縣市政府說明及溝通廚餘去化事宜。政院表示，經徵詢各縣市政府與會代表，均同意廚餘經高溫攝氏90度以上、至少1個小時的蒸煮，可用於餵食豬隻，賴揆說，此項共識提供給雲林縣政府參考。

為鼓勵各縣市投入非洲豬瘟防疫作戰，賴揆也裁示，農委會及環保署應規劃各縣市舉行防疫演習競賽，並由中央災害應變中心協助確實執行，頒發獎金鼓勵成績優異縣市。

賴揆在會中請各直轄市、縣市政府的首長或代表針對演習時間、演習具體內容，尤其是廚餘去化部分加以說明。隨後提出裁示，各縣市應確實執行演習，演習內容應包含宣導，也就是各縣市長或局長可錄音播送宣傳帶或懸掛宣傳布條；其次是疫情發生時的標準作業處理程序；另外各養豬場均應符合生物安全機制；最後是分階段的廚餘去化計畫。賴揆也請農委會及環保署規劃各縣市演習競賽，並由中央災害應變中心協助確實執行，頒發獎金鼓勵成績優異縣市。

賴揆也說，農委會及環保署應儘量協助各縣市所請的補助項目，特別是針對防疫需求，如廚餘破碎脫水設備、堆肥場設置、離牧補助、感染豬隻補助等均清楚納入，讓地方政府加以宣導，使豬農合作更確實。

賴揆同時要求，各縣市政府應確實盤點養豬場使用的廚餘量、廚餘禁養後的廚餘量。廚餘去化的最優先方式是堆肥處理，其次為焚化或掩埋，請環保署或農委會儘量補助堆肥場設置。

針對農委會日前要求1155場廚餘養豬場，須於一週內申請環保單位檢核通過始可以廚餘飼養的規定不變，但賴揆表示，有需延長輔導期限的縣市政府，可向農委會提出申請專案核准。另經徵詢各縣市政府與會代表，均同意廚餘經高溫攝氏90度以上、至少1個小時的蒸煮，可用於餵食豬隻，此項共識提供給雲林縣政府參考。

賴揆在裁示中也說，地方廚餘去化工作需與鄰近縣市進行區域合作，農委會及環保署應協助地方政府，需要中央協助的縣市也應提出相關計畫；有關以現有汙水處理廠的厭氧消化設施協助廚餘去化，請內政部營建署作為主辦單位，主動聯繫地方政府，也請地方政府與中央共同合作，儘速啟動後續研商工作。

賴揆針對非洲豬瘟防疫共提出7點裁示，最後一項是針對廚餘製作堆肥部分，請台肥公司主動向地方政府了解並協助處理。針對後續堆肥場設置或就地掩埋的土地問題，請各縣市政府務必預先盤點可用的公共土地，若有需要，也可與台糖公司協調。

(中時 )

357家合格養豬場 賴清德：無需… 談豬瘟就抓狂 林濁水狠噹侯友宜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。