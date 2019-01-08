非洲豬瘟防疫抓漏學者提七點建議

2019年01月08日 21:25 中時 游昇俯

大陸非洲豬瘟疫情處於高峰，台灣風險日增，中興大學獸醫學院院長張照勤提出7點建議。他指出，非洲豬瘟病毒潛伏期長，疫情發生移動管制14天不夠，應至少1個月；且因台灣養豬場密度高，控制疫情唯有透過運輸管制，畜牧運輸車輛應加裝GPS並限定用途，以利流行病學疫情追蹤。

農委會今（8）日召開「非洲豬瘟中央災害應變中心專家會議」。張照勤指出，非洲豬瘟病毒與其他豬瘟病毒不同的地方在於，它極耐酸鹼、存活時間更長，使得人員及車輛非常容易攜帶，一旦發生疫情，人員管控、車輛行經路線要注意，發生場所產生的堆肥、糞便、墊料，都須在第一時間、有系統的處理掉。

檢視目前國內防疫工作，張照勤提出7點具體建議。第一，他表示，金門海漂豬驗出非洲豬瘟，禁止產品輸台、移動管制14天，但非洲豬瘟病毒潛伏期3至15天是保守估計，研究曾發現有長至21天的案例，故專家認為，管制至少1個月，14天管制期限應該修正。

張照勤指出，歐美針對疫情發生場，可劃定感染區、保護區、監測區控制疫情，但台灣養豬場密度高，無法比照，控制疫情只有透過運輸管制，使其侷限、不往外擴散，故管制時間有必要拉長。

第二，為利於疫情進行流行病學調查，對於豬場上下游的管控、登記必須落實，否則疫情散播出去無法追蹤，調查工作會亂成一團。

第三，一旦有豬隻感染，非洲豬瘟病毒抗酸抗鹼，一般消毒水是不夠的，有必要建立獨特的消毒清潔SOP，避免疫情散播；張照勤表示，防檢局於網站提供民眾多種消毒劑參考使用，建議選定特定一、兩種，以確保疫情發生時，能提供充分的消毒物資。

第四，確保種豬來源沒問題，種豬場未來應定期檢查。第五點，張照勤表示，強烈建議化製、運送車輛都應加裝GPS，並且應固定車輛、給予專屬編號，否則未來進行流行病學追蹤一定會出問題。

第六，張照勤說，廚餘「不能說禁就禁」，因為高達6、7成的廚餘用於養豬，若改用於有機農業栽種，沒有完整的使用程序，當疫情發生，旁邊正好又是養豬場，病毒便可能藉著人員踩踏散播開來。

第七點，他說，可傳染非洲豬瘟的軟蜱，台灣尚未有嚴謹調查，建議請台大或中興大學昆蟲系進行調查。

(中時 )