談豬瘟就抓狂 林濁水狠噹侯友宜、韓國瑜

2019年01月08日 21:25 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情蔓延，台灣在全力防堵疫情入侵下，民進黨政府企圖將豬瘟疫情恐懼轉為對大陸的憎恨。總統蔡英文砲轟中國大陸沒有按照相關協議提供疫情資訊；行政院發言人Kolas更在臉書上PO文，稱非洲豬瘟是生化炸彈。如果，藍營就此議題多說兩句意見恐立遭抹黑。民進黨前立委林濁水就對侯友宜、韓國瑜戴上「奇怪的兩大市長」帽子。

新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜曾呼籲兩岸攜手防疫，盼對岸公開疫情及做好出口檢疫，林濁水在臉書質問，「台灣已全面禁止攜帶進口了，為什麼要中國檢疫？怎麼檢？抽樣檢驗？抽樣過關新北、高雄就會買？真怪？又，公開疫情？不早就通報世動衛組織？北京最該做的是去年發現時立刻通報台灣，讓台灣知道防範，但北京未報，非常惡劣，這才是重點。幸好台灣很快知，也早做好各種防範措施了，現在要中國公開是什麼意義？又說呼籲兩岸攜手防疫。是台灣派人去協助，還是對方派人來協助？」

林濁水表示，「如今豬漂海上，不只金門可能遭殃，在中國擴大感染機會一定更大，可見中國已經進一步失控，照顧自已已經手忙腳亂了，韓侯就勸他們就好好管好自已就好吧。」更進一步問「如何㩗手，侯韓至少也說一點來聽聽？奇怪的兩大市長。」

有網友見林濁水酸言酸語留言表示，「協助大陸減低疫情而非酸言酸語剌激對方。善意可解心結，恨意製造危機」、「政治不正確，台灣處理與中國之間的事務，往往訴求於自身情緒而非理性與國際法律。」

(中時電子報)