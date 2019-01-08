桃市前經發局長貪很大？ 檢查他主動索取賄款、連紅酒都要

2019年01月08日 21:47 中時電子報 柯毓庭

愛將涉貪羈押！鄭文燦：不是每件事都要回應

前桃園市經濟發展局長朱松偉涉嫌在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，收賄護航業者取得採購標案，7日遭調查局官員搜索住處後，今桃園地檢署向法院聲請羈押，朱松偉被收押禁見，2名涉案廠商則分別以50萬元、20萬元交保。

據了解，檢察官調查發現，朱松偉在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，竟主動向廠商開口，索取餽贈、賄款等；全徽道安科技暨台灣智慧駕駛的董事長60歲孫瑀便在同公司的前工務部處長、現任工程事業群顧問黃仲勝的協助下，將高價紅酒、手機、平板電腦，以及五星級飯店住宿費用、10萬元等物品、賄款轉交給朱松偉。

檢方則表示，經搜索3人辦公室後，已查扣相關帳冊與資料。偵訊後，認為3人涉犯貪汙治罪條例對職務上行為收受賄賂、行賄公務員等罪嫌重大，且有串供滅證之虞，今凌晨向法院聲押3人，法院則裁定朱松偉羈押禁見，孫瑀、黃仲勝則各以50萬、20萬元交保。

朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任及高雄市政府交通局主任祕書及桃園市政府參議等職務，105年6月接任桃園市政府經發局長，於去年底九合一大選結束後，借調期滿回任教職。

(中時電子報)