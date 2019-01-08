桃市前經發局長貪很大？ 檢查他主動索取賄款、連紅酒都要

前桃園市濟發展局長朱松偉涉貪遭聲押。（中時資料照 甘嘉雯攝）

友善列印
中時電子報
愛將涉貪羈押！鄭文燦：不是每件事都要回應

前桃園市經濟發展局長朱松偉涉嫌在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，收賄護航業者取得採購標案，7日遭調查局官員搜索住處後，今桃園地檢署向法院聲請羈押，朱松偉被收押禁見，2名涉案廠商則分別以50萬元、20萬元交保。

據了解，檢察官調查發現，朱松偉在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，竟主動向廠商開口，索取餽贈、賄款等；全徽道安科技暨台灣智慧駕駛的董事長60歲孫瑀便在同公司的前工務部處長、現任工程事業群顧問黃仲勝的協助下，將高價紅酒、手機、平板電腦，以及五星級飯店住宿費用、10萬元等物品、賄款轉交給朱松偉。

檢方則表示，經搜索3人辦公室後，已查扣相關帳冊與資料。偵訊後，認為3人涉犯貪汙治罪條例對職務上行為收受賄賂、行賄公務員等罪嫌重大，且有串供滅證之虞，今凌晨向法院聲押3人，法院則裁定朱松偉羈押禁見，孫瑀、黃仲勝則各以50萬、20萬元交保。

朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任及高雄市政府交通局主任祕書及桃園市政府參議等職務，105年6月接任桃園市政府經發局長，於去年底九合一大選結束後，借調期滿回任教職。

(中時電子報)

傳裸照逼女學生「回禮」 高中狼… 校園遭惡狼持美工刀入侵 國3女生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。