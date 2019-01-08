寒假閱讀不斷電！嚴選好書、尋訪德國童話

2019年01月08日 21:57 中時 葉書宏

新北市50位閱讀推動教師聯合推薦的寒假嚴選百本好書、以及搭配臺北國際書展推出的經典德國童話主題閱讀活動，今年寒假，新北市立圖書館於全市29區的圖書分館為大小朋友準備了10大熱點活動，將陪親子快樂FUN寒假。各項活動完全免費，1月7日起陸續開放報名，名額有限。另外，陪讀課後照護寒假期間照常提供服務，幸福餐券也照樣發放，歡迎有需要的家長多加利用。

新北市立圖書館表示，今年「閱讀德意志」兒童寒假閱讀活動一共有10大熱點活動，包括結合AR與童話故事的「格林童話之旅」，閱讀完主題書展後，還可以與童話人物合影，打卡上傳新北市立圖書館臉書，便可以參加抽獎。另外還有「玩科學聽童話」、「手繪經典德國童話書」、「德國童話蝶谷巴特閱讀書袋」、「漫步德國童話大道桌遊樂」、「德國民謠」、「德國兒童電影」影展、「德國繪本真有趣」、「前進童話村」DIY、以及「輕探德國」主題講座等近百場次的活動與課程，全部免費，搭配學習護照，將帶大小朋友體驗德國文化，完成學習護照還可兌換限量好禮！

另外，由全市50位閱讀推動教師，聯合推薦給家長和學生的寒假閱讀書單，兼顧經典性、趣味性、多元性，超過上百本的好書，也將同步於全市29區分館展出，讓小朋友寒假閱讀不斷電。

「閱讀德意志」兒童寒假閱讀活動，1月19日起至2月26日止將於全市29區同步展開，陪讀課後照護與幸福餐券照常提供服務，除了寒假作業指導，還有豐富多元的免費學習活動，同時提供弱勢(低收、中低收、高風險、身心障礙)學童「幸福餐劵」(80元)服務，用餐照顧不放假！詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）查詢。

(中時 )