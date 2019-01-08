Erika勾新人男演員談情 狼狽濕髮靠發電機救援

2019年01月08日 21:50 中時 蔡琛儀

Erika在MV中和賴東賢飾演情侶檔。(華納提供)

劉艾立(Erika)去年推出新專輯《天鵝說》，第三波主打〈擁有我〉MV前往陽明山拍攝，當天雖然既颳風又不斷下雨，但她與新生代男演員賴東賢演出情侶檔，兩人互動自然可愛，讓一旁工作人員笑說看起來就像一對真的情侶，不過Erika笑說彼此應該都不是對方的「菜」，跟賴東賢雖然聊的很開心，但感覺比較像一見如故的好朋友，而Erika也稱讚賴東賢很有禮貌及貼心，觀察到他對所有的同事們都很照顧，是個很好的男生。

兩人飾演一對情侶，為了找到童話故事中象徵希望、幸福的青鳥，跋山涉水的走遍一個個秘境，雖然故事和畫面唯美，但實際拍攝時卻讓Erika吃盡苦頭，她一大早起床梳化，緊接著更要登上陽明山，當天天氣不但濕冷、時不時下雨外更一路充滿霧氣，讓Erika笑說感覺自己好像在「仙境」。且頭髮幾乎被雨淋濕的她，最後更直接用一旁發電機的熱風直接吹起頭髮，相當克難。

〈擁有我〉由大馬新生代創作女歌手王艷薇及呂孝廷聯手打造，Erika說，第一次聽到Demo時就很喜歡，且把這首歌拿給身邊的家人、朋友試聽時，都讓他們有一種想要「放下掃把衝出家門」的衝動，是一首充滿正能量且令人一聽就充滿鬥志的詞曲。

(中時 )