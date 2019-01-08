校園遭惡狼持美工刀入侵 國3女生慘遭侵害

校方表示，已啟動輔導機制，加強校園巡邏、監控，維護校園安全。（張妍溱翻攝）

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色狼入校園性侵女學生！台中市一名國3女學生去年9月初結束校內晚自習，到1樓上廁所時遭埋伏歹徒，持美工刀挾持性侵，事發後，媽媽發現女兒常抗拒到校上課，誤認女兒叛逆期打女兒後，揭開性侵實情。警方根據校園監視器畫面已展開調查釐清。校方說，校園加強監控、巡邏，維護校園安全。

女學生的媽媽表示，女兒在去年9月多次抗拒去學校上課，以為是叛逆、鬧情緒，一氣之下打她欲逐出家門，女兒突然情緒崩潰，哭哭啼啼，說出自己在校園遭人性侵，她心疼女兒受到侵害，希望警方將歹徒繩之以法，也呼籲學校維護學生在校安全。

校方表示，女學生案發前常因故請假，班導師擔心她課業進度落後，才將女學生留下晚自習輔導；根據女學生陳述，案發時，自校內3樓教室，準備離校返家，因一時尿急，獨自1人走到1樓上廁所，卻遇到躲藏在隔壁間的歹徒，持美工刀逼迫拉進廁所內性侵得逞。

校方指出，去10月23日接獲家長回報，趕緊進行關懷與校安通報，校方人員跟家長陪同女學生就醫與協助報警，校內召開性評會，對女學生進行輔導，未來加強校園巡邏，全力做好校園安全防護網。

台中市教育局指出，每年編列超過1千萬補助高中以下學校設置電子圍籬、夜間照明等安全設備，依據教育部國民及學前教育署「強化校園安全防護機制實施計畫」會同轄區警方實施校園安全檢核及改善。案發後，該女學生，轉至別校，穩定就學，社會局持續追蹤輔導。

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(中時 )

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