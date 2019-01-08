女醫師登廣告力挺 蔡英文：四件事情要幫大家畫重點

2019年01月08日 22:10 工商 崔慈悌

810名女醫師登報表明「捍衛民主台灣，支持蔡英文總統」，蔡英文晚間在臉書表示感謝，「謝謝妳們對理念的堅持，我知道，這不只是關於蔡英文個人，而是對台灣民主和國家未來的關心」。

近來頻繁在臉書貼文的蔡英文總統，今天在臉書表示，「我還有四件事情要幫大家畫重點」。

1.有一群女醫師登報表達捍衛民主台灣的信念，她要謝謝發起這份美麗宣言的每一位女性，謝謝妳們對理念的堅持，「我知道，這不只是關於蔡英文個人，而是對台灣民主和國家未來的關心」。

2.令人動容的，總統府原轉會的22位原住民族代表，主動發起了連署。他們說，「在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」他們也說，「對土地謙卑、尊重其他生命、與各族群共存共好，才是我們的信念。」她很同意這麼有力量的言論。

3.稍早美國白宮國安會發言人對台灣表達的聲援，證明美國是台灣最重要的國際盟友，台美之間堅實的夥伴關係，可以為區域和平穩定貢獻很大的力量。「我想要告訴大家，無論如何，都要相信民主台灣的價值。因為只要我們堅定信念，台灣就不會孤單」。

4.今天，她還接待了友邦諾魯的瓦卡總統伉儷，向他強調，反對「一國兩制」已經是2019年台灣朝野政黨最大的共識。一向最挺台灣的瓦卡總統則告訴她，台灣在太平洋有許多好朋友。

文末表示「謝謝你們，不論國內外，我們堅定信念，台灣一定不會孤單」。

(工商 )