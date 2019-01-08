專訪／愛紗「梭哈」19年青春在台灣 曝周洺甫一招抓住她的心

2019年01月08日 22:16 中時 蔡琛儀

愛紗出道將滿19年，去年推出首支個人單曲〈梭哈SoHot〉。(盧禕祺攝)

愛紗出道將滿19年，去年推出首支個人單曲〈梭哈SoHot〉。(盧禕祺攝)

愛紗出道將滿19年，去年推出首支個人單曲〈梭哈SoHot〉，想表達如果有自己的夢想目標，就勇敢「梭哈」下去，藉由MV中的舞蹈，也盼傳達女生不要隨意為自己設限未來。她笑說自己也是把青春全梭哈在台灣，甚至還嫁作台灣媳婦，人生全為台梭哈。愛紗說，當時她來台灣憑著一股衝勁，在短短一週內就決定來台灣發展，「到了台北看到招牌都是漢字，想說完蛋了我都聽不懂，聞到臭豆腐味道想說完了台灣食物是不是都是這個味道！」

愛紗來台灣時完全不會中文，雖剛開始還有「SundayGirls」的團員們陪伴，但後來團員回日本的回日本、忙工作的忙工作，讓她孤單到每天回家就開始哭，也常常打國際電話回日本，每個月薪水數萬元都花在電話費上，後來才逼自己在一年半內達到可以和人聊天的中文程度。

愛紗在加入大嘴巴前都在綜藝節目演出，始終未忘懷當唱跳歌手的她，原本想回日本完成自己的夢想，但突然來了大嘴巴的機會，讓她把精力全放在大嘴巴上，甚至甘願辭掉節目工作，一年0收入。身材偏肉的她被要求在一個月內減肥，由於採取的手法太過激烈和不健康，讓154公分的她，第一張專輯一度瘦到僅剩39公斤，甚至後期因壓力太大，健檢時被醫生告知身體已經營養不良，大嘴巴時期尾聲時，她才找到正確減肥方式。

但當時團體要辦第一場簽唱會時，竟有網友在網路上威脅要殺她，讓她害怕到幾乎不敢出門，即使走在路上被人認出來喊名字，都會害怕是否對方要傷害她，且每天都有警察在她家附近巡邏，陷入極大的恐慌。

對於外界盛傳團員不合導致大嘴巴解散，愛紗雖已被問過無數次，仍澄清：「就是合約到期，我們很自然的覺得，既然沒有要續約，就是結束了。」表示和懷秋、宗華都會透過網路關注近況，40雖因少用網路較少聯絡，但這次她推單曲找他們錄影片，大家都義不容辭一口答應，她比喻相處十年的大嘴巴就像是家人，也是一輩子的戰友。24小時都跟團員在一起，也備受其他人照顧，印象中三人也從沒吵過架，這次她推單曲找昔日戰友錄影片，大家也都義不容辭一口答應。

現在的愛紗不再讓自己身材侷限成紙片人，中文程度也流利到能對答如流，甚至冷不防冒出一句成語，逗得她自己開懷大笑；嫁作台灣媳婦的她，和老公周洺甫結婚將滿3年，笑說現在相處模式還是像結婚前一樣，幾乎沒有差別，不過老公個性較浪漫，時不時會給她製造驚喜，有一次她到北京工作，一打開行李箱就看到一個信封，裡面裝著周洺甫的證件照，照片背面寫：「記得想我。」浪漫指數破表，讓她直呼超好笑，也坦言很愛老公的幽默感。

她去年為了專心準備新單曲，因此有避孕，現在宣傳雖告一段落，但周洺甫忙著拍戲，做人大事只能順其自然，她笑說媽媽完全沒有催她，反而外婆是不是問：「什麼時候可以抱愛紗醬的小孩？」還會被媽媽罵：「妳不要再逼她了！」

(中時 )