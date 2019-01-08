接近完工左鎮化石文化園區今年3月試營運

2019年01月08日 22:50 中時 李其樺

左鎮化石文化園區入口處倒著走的時鐘象徵回溯光陰，和化石拼圖公共藝術造景。（李其樺攝）

台南市政府投入6.5億元將菜寮化石館改建為左鎮化石文化園區，目前主體工程已完成9成，最快今年3月中下旬展開試營運，今年4月正式開幕，預期可帶動山區觀光人潮與地方發展。

左鎮化石園區前年1月進行第一期改建工程，原本預定去年12月中旬試營運，不過在改建過程中發現，原菜寮化石館建築結構不符合現在建物標準，特別請廠商進行結構補強工程，因此才會將整個化石園區營運期程延後。也意味民眾要參觀化石館，恐怕得等過年後才能看到。

台南市文化局表示，改建後的左鎮化石文化園區規畫自然史教育館、故事館、化石館、生命演化館和探索館等5座展館及戶外廣場，總面積達1800坪，為原來的菜寮化石館面積10倍，目前規畫收藏2萬餘件化石

其中原有的菜寮化石館進行建物補強後，更名為故事館，未來將展出西拉雅族文物、新港文書和台灣「化石爺爺」陳春木的畢生化石收藏，預計今年3月下旬試營運期間採不收門票方式，5座展館一併開放展出。

另外，左鎮化石文化園區採館校合一設計，與館區相鄰的光榮國小校舍已經完工，未來也將積極邀請學校團體參觀，提供優良的戶外教學場地與科學教育平台，同時也為山區增加觀光亮點，帶動地方發展。

(中時 )