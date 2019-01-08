美國政府停擺落幕4大可能結果

2019年01月08日 22:51 工商 顏嘉南

美國政府局部關門截至8日已進入第18天，美國總統川普與國會民主黨仍對50億美元的築牆經費僵持不下，美國政壇人士預測，政府停擺落幕有4種可能的情境。

一、雙方妥協：美國四分之一政府部門關閉已開始衝擊經濟，雙方可能各退一步，以達成協議。方式包括1.川普可能給予幼時非法入境的拉美夢想者（Dreamer）保障，換取築牆經費。2.以柵欄取代水泥牆。美墨部分邊境已經設有柵欄，美國也打算加設柵欄。國會撥款增建柵欄可讓川普宣稱勝利，民主黨也能主張成功阻擋築牆。

3.利用其他方式強化邊境安全，例如部署更多全地形車和邊境騎警，或是安裝大型金屬探測器，掃描進行非法活動的交通工具。4.雙方協商築牆價碼。川普要求50億美元，但民主黨只願意給16億美元，雙方協商出彼此能接受的數字。

二、川普宣布緊急狀態：川普宣稱非法移民危害美國安全，主張有權力重新分配聯邦預算來築牆。川普若宣布進入緊急狀態，便可不經國會同意逕行築牆。不過民主黨勢必將全力阻擋，掀起曠日費時的司法大戰。

三、川普獲勝：眾院議長裴洛西（NancyPelosi）和參院民主數黨領袖舒默（ChuckSchumer），堅稱不會給川普任何築牆經費，隨著政府關門的影響逐漸浮現，兩人或許會重新考慮，儘管可能性不大。

川普的支持率維持在40％左右。民調亦顯示，選民也質疑美墨邊境築牆的必要性。

四、民主黨獲勝：隨著政府關門將近3周，川普可能發現政府關門的政治殺傷力太大。川普現在或許察覺政府停擺難以持續，可能軟化態度和支持民主黨的法案，同時找個方法宣稱自己勝利。

據路透社去年12月調查，美國民眾認為川普應該為政府部門癱瘓負責。

(工商 )