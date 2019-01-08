用足球翻轉人生台東「國泰世華旭村盃」即將開踢

國泰世華特地為主辦單位豐里國小的足球小將製作全新的比賽球衣，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)，國泰世華銀行行政長周衛華(右一)代表致贈。(國泰金提供)

友善列印
中時

由國泰世華銀行基金會冠名贊助的「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」，將於1月21至25日於台東開踢，來自全臺24支U12以及8支U15隊伍，近400人將在這5天中切磋球技、相互交流。

本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，以及響應臺灣足球前進世界100的目標，國泰世華銀行基金會董事長李明賢分享，接任基金會3年多來，特別喜歡往花東跑，不僅期望縮小城鄉差距，透過實質鼓勵，為花東地區點亮希望，幫助這些足球小將們好好的發揮所長，用足球翻轉未來的人生，成為下一個臺灣之光。

「旭村盃少年足球賽」緣起於臺東市大豐地區（豐榮．豐谷．豐里．豐源）之舊名，百年前先民領略旭日東昇、晨迎曙光意涵，以今豐里所在作為「旭村」的據點，在1970至85年代，旭村地區成為臺東足球發展的重鎮，以豐里國小為主的足球運動盛行一時，可惜隨著球員畢業，傳承後繼無力。

豐里國小校長蔡見明表示，2004年社區校友劉明川、楊志明等，看到孩子在網咖遊蕩、偷竊，興起了與其在網咖找孩子，不如到球場踢球的想法，自願擔任教練，重新推廣起這中斷近20餘年的足球運動，並在當年的9月21日正式成立豐里國小足球隊。

蔡見明說，黑白色的足球，現在在球員的努力下，滾動出彩色人生，有國泰世華資源的投入，足球發展將更蓬勃，如旭村盃的名稱「旭日東昇」。

豐里足球隊8日由U12隊長「小C羅」雷嘉崴與U10隊長「小梅西」顏嘉辰特別北上擔任代表，從李明賢手中接過國泰世華銀行基金會致贈的新球衣，成了他們的新戰袍。

(中時 )

鹽水溪護岸工程地方盼早日動工 「潮農力」失敗8次成市集品牌　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。