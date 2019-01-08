用足球翻轉人生台東「國泰世華旭村盃」即將開踢

2019年01月08日 23:12 中時 洪凱音

由國泰世華銀行基金會冠名贊助的「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」，將於1月21至25日於台東開踢，來自全臺24支U12以及8支U15隊伍，近400人將在這5天中切磋球技、相互交流。

本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，以及響應臺灣足球前進世界100的目標，國泰世華銀行基金會董事長李明賢分享，接任基金會3年多來，特別喜歡往花東跑，不僅期望縮小城鄉差距，透過實質鼓勵，為花東地區點亮希望，幫助這些足球小將們好好的發揮所長，用足球翻轉未來的人生，成為下一個臺灣之光。

「旭村盃少年足球賽」緣起於臺東市大豐地區（豐榮．豐谷．豐里．豐源）之舊名，百年前先民領略旭日東昇、晨迎曙光意涵，以今豐里所在作為「旭村」的據點，在1970至85年代，旭村地區成為臺東足球發展的重鎮，以豐里國小為主的足球運動盛行一時，可惜隨著球員畢業，傳承後繼無力。

豐里國小校長蔡見明表示，2004年社區校友劉明川、楊志明等，看到孩子在網咖遊蕩、偷竊，興起了與其在網咖找孩子，不如到球場踢球的想法，自願擔任教練，重新推廣起這中斷近20餘年的足球運動，並在當年的9月21日正式成立豐里國小足球隊。

蔡見明說，黑白色的足球，現在在球員的努力下，滾動出彩色人生，有國泰世華資源的投入，足球發展將更蓬勃，如旭村盃的名稱「旭日東昇」。

豐里足球隊8日由U12隊長「小C羅」雷嘉崴與U10隊長「小梅西」顏嘉辰特別北上擔任代表，從李明賢手中接過國泰世華銀行基金會致贈的新球衣，成了他們的新戰袍。

(中時 )