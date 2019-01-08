遭殺人強盜擄走逼問密碼 護專女機智保命

2019年01月08日 23:11 中時 李文正

新北市一名搶匪簡嘉賢，去年9月在馬偕護專三芝校區當街擄走女學生，用球棒毆打逼問提款卡密碼，過程遭警方鎖定，他擔心事跡敗露，竟留下電話號碼給女學生希望賠錢了事，檢察官依加重強盜罪起訴，法院開庭傳喚被害女學生作證，敘述遭擄過程與搶匪機警應對，卸下搶匪心防，自己才能全身而退沒有遭殺害。

簡說曾犯下強盜、殺人罪，入監服刑14年，前年底才假釋出獄，他辯稱，犯案時，毆打被害人後攙扶女學生上車，還幫忙撿起女學生的行動電話、皮夾。但林女作證時說，她在路上遭人從後攻擊，躺在地上還挨了5、6拳，雙腳被拉上車後，四肢遭綑綁，嘴巴還塞著布，不讓她呼救。

林女遭擄上車後，搶匪曾說「我只是要錢，不會傷害你！」林女則以提款卡裡面有1萬多元，安撫搶匪，並說「你要錢可以，但是要把我放了！」隨即告訴搶匪密碼要求釋放。

簡辯稱，接到未婚妻的電話，說警察已經找上門，感覺自己做錯了，告訴林女「真的對不起，我願意賠償你」，但林女敘述車上恐怖經歷，看到他接了一通電話，隨即變臉：「你完蛋了！你去死好了！」搶匪提議要林女打電話給警察說是「開玩笑」，直到搶匪解開布條，放開林女被反綁的雙手，她才配合演出打給室友，說自己沒事，剛剛是開玩笑的，搶匪信以為真，將手機、皮夾還給林女，在八堵公車站前釋放林女。

林女作證後說：「當時真的很害怕，搶匪有說類似要把我殺了的話！」開庭過程2小時，審判長諭知候核辦。

(中時 )