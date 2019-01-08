韓國瑜邀她任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤：我服了你了！

瓊瑤。（取材臉書）

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高雄市長韓國瑜上任後全力發展經濟，除了推出「名人行銷」拚觀光，也開始著手進行他選前重要政見之一的「愛情產業鏈」。韓國瑜8日受訪表示，已請到有「愛情教母」之稱的知名作家瓊瑤來擔任高雄市愛情產業鏈總顧問。據悉兩人已約好13日碰面詳談。曾公開承認自己是韓粉的瓊瑤稍早也在臉書以《問世間情為何物》為題，公開回應：「韓市長，我服了你了！」

瓊瑤臉書全文：

《問世間情為何物》

今天，有關我的新聞很多！有關「愛情產業鏈」的新聞也很多！都是我崇拜的韓國瑜市長提出來的觀念！要把一個觀念變成事實，需要極大的信心、努力和金錢！韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當「顧問」，誰教我寫了一生的愛情呢？誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！

其實，我最近都在「生病」、「寫書」、「出版」、「校對」中忙忙碌碌。也在這份忙碌中，我的《經典作品全集》，第四輯也出來了！52本書已經面世，對於我，這是多麼大的喜悅！（包括天下文化出版的《雪花飄落之前》），這些書都在說些什麼？愛情，和人間的各種愛！

如果這世間沒有愛情，你我可能都不存在！

如果這世間沒有愛情，人間沒有詩歌也沒有浪漫！

如果這世間沒有愛情，這個世界只是個冰冷的荒原！

如果這世間沒有愛情，戀人們不會相遇，人間還剩下什麼？

如果這世間沒有愛情，我們還有存在的意義嗎？

我一生細細寫情，濃濃寫愛，或者不是每個讀者都能接受，畢竟每人有不同的看法。可是，有愛的人生，才是有激情，有狂歡，有痛苦，也有溫馨的豐富人生！希望我所有的朋友們，都能擁有生命裡的愛！請大家支持我，支持相信愛情的韓市長！讓他為高雄也為我們的下一代，留下代代相傳的「愛情產業鏈」！

瓊瑤

2019、1、8

(中時 )

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