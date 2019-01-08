古一大師露「假屌」跨性別一人分飾三角

蒂妲史雲頓飾演舞蹈總監。（傳影提供）

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蒂妲史雲頓飾演舞蹈總監。（傳影提供）
蒂妲史雲頓飾演德國老醫生。（傳影提供）
蒂妲史雲頓飾演魔王女妖婆。（傳影提供）

性格女星蒂妲史雲頓最新驚悚力作《窒息》角色曝光！她將超越性別和人鬼，一人分飾三角，一次化身芭蕾舞總監、老心理醫生、以及大魔王女妖婆，特殊妝已經超越極限完全認不出來，眼尖粉絲更發現她大膽「露假屌」，挑戰從影以來最狂演出。

《窒息》翻拍自影史十大恐怖片《坐立不安》，早在25年前，蒂妲與導演摯友盧卡格達戈尼洛初相識時，兩人就決定一起翻拍這部經典電影，醞釀多年如今夢想成真，蒂妲自豪表示：「《窒息》吸引我的不是暗黑題材，而是那種屬於電影的感官騷動......我就是貨真價實的戲瘋子！」蒂妲史雲頓同時飾演激發「格雷女」陰暗面的舞蹈總監、治療「超殺女」克蘿伊摩蕾茲的老德國心理醫生，還有最後將觀眾推入地獄深淵的終極大魔王。三個角色看似毫不相干，直到最後驚悚血腥的高潮大結局，觀眾才會明白為什麼非蒂妲史雲頓一人分飾三角不可。

這不是蒂妲史雲頓第一次「跨性別、跨年齡、跨物種」，過去她曾在《康斯坦汀：驅魔神探》中飾演混血天使，在《歡迎光臨布達佩斯大飯店》扮成84歲滿佈皺紋的老夫人，漫威更冒險改變《奇異博士》古一大師的原始漫畫設定，只為了給蒂妲量身打造陰陽兼具又雌雄莫辨的專屬角色。《窒息》導演盧卡格達戈尼洛吐露：「蒂妲的表演太讓人難以忘懷了！這部電影中接連發生的詭異事件，當劇本完成時我就覺得這些角色都非由蒂妲一人演出不可！」同劇演員米亞高絲也大讚：「她就是變色龍！」與蒂妲有精采對手戲的「格雷女」達柯塔強生更如小粉絲般興奮告白：「她是個沒有極限的演員，和她一起工作也讓我相信我沒有極限！我真想要永遠跟她在一起！」

滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案！伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。電影1月11日在台上映。

(中時 )

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