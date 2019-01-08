革命性概念下第6代戰機9大特徵

2019年01月08日 23:07 中時電子報 盧伯華

構想中的各種6代戰機概念

許多國家已經開始研究第6代戰機的概念，它將包括許多現在經逐漸成熟的技術，包括隱形和超視距導彈、X光透視效能頭盔、更大機身與更強發動機、載人／無人選項、海陸空傳感器整合能力、網絡戰功能、人工智能、無人機群操控、定向能量武器等等。這款新世代將可能在2030年代至2040年代之間出現，但屆時空中戰術概念與相應技術可能會完全改變。

據《國家利益》報導，目前已經有許多國家開展有關第6代戰機的研發計劃，大致可以分兩類：一是美國，已經開發並部署隱形戰機；二是既然開發過程昂貴又費時，乾脆放棄建造5代戰機，直接進行6代戰機的開發。

美國目前有兩個項目：空軍的「穿透反制型」──以護送隱形轟炸機為目的遠程長距離隱形戰鬥機， 以及海軍的FA-XX。波音公司、洛馬公司和格魯曼公司都已經公佈了第6代戰機概念。第二類如英、法、德，俄羅斯也幾乎放棄搞了十多年的Su-57，轉向進入米格-41攔截機，日本則進行6代戰機F-3的研究。

當然還可以加入第3組國家，特別是包括印度和中國，仍積極改進並製造第4代和第5代戰機技術。

波音公司的6代戰機概念圖。（圖／波音公司）

報導說，已進入討論與研究的第6代戰機特徵將少包括以下9項：

隱形和超視距導彈：像S-400這種高效防空系統的出現，戰機必須具備雷達隱形能力，同時要有優良空戰能力與電子戰功能。超視距導彈如AIM-120D、英國的流星 (Meteor) 導彈與中國的霹靂-15導彈，都指向未來空戰的交戰距離將非常遙遠。

X光視效飛行頭盔：由美國F-35開先河，它能讓飛行員能夠穿過機身獲得極佳感知能力，同時能透過頭盔螢幕顯示儀器數據和導彈狀態。這些頭盔功能未來可能取代儀表板，還會新增語音指令功能。

大機身與高效能發動機：由於空軍基地和航母容易受到彈道導彈攻擊，戰機必須有更遠的航程，同時攜帶更多武器，結果就是需要更大的飛機。空中纏鬥的機會減少，戰機設計傾向於放棄部份機動性來換取高速巡航與更大載荷。

載人／無人選項：雖然無人機技術進步神速，但由於費用和風險，無人戰鬥機的進展卻很緩慢，這有可能是出於文化上的因素。如果戰機可有載人／無人選項，戰機造價可能更高，但有助於向無人戰機部隊過渡，同時減少高風險任務的飛行員傷亡率。

海陸空傳感器整合：透過傳感器將數據分享友軍形成整合戰力，可以擴大武器效能力，通過整合衛星甚至無人機與戰機共同戰鬥，將成為6代戰機的標準特徵。

網路戰和網絡安全：傳感器融合讓第6代戰機嚴重依賴數據鏈路和網路，因此需要防備潛在的網路攻擊風險。因此，第6代航電系統不只是防衛電子戰和網絡戰，還必須能對敵方發動電子與網路攻擊。

人工智慧：傳感器與通信和武器系統更加複雜後，可能超出人類大腦的處理能力，因此必須要有人工智來處理戰鬥機管理任務，並與無人機協調。

無人機和無人機群：運用廉價而可消耗的無人機比昂貴戰機或導彈更難防禦，第6代戰機配備的無人機可以擔任偵察兵、武器平台與誘餌。

定向能武器：大量無人機與導彈可能會讓戰機過度負荷，因此使用足夠電力下可持續發射的能量武器，例如雷射或微波武器，成為必然選項。

報導說，現在6代戰機計劃僅僅在概念階段，許多組成技術已有豐富研究成果，但要將這些技術整合到一個機身內，仍然是一項重大挑戰。第6代戰機未來可能在2030年代或2040年代出現，到那個時候很多空戰概念可能還會有重大轉變。

(中時電子報)