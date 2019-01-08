「潮農力」失敗8次成市集品牌　將打進夢時代讓屏東特色小農被看見

由屏東縣聚落文教協會推出的小農市集「潮農力」，在半年歷經8次擺攤挫敗後，終在第9次成功吸引消費者目光，且還將於3月擺上夢時代，讓特色小農被看見。（謝佳潾攝）

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由屏東縣聚落文教協會推出的小農市集「潮農力」，在半年歷經8次擺攤挫敗後，終在第9次成功吸引消費者目光，且還將於3月擺上夢時代，讓特色小農被看見。（謝佳潾攝）

由屏東縣聚落文教協會推出的小農市集「潮農力」，在半年歷經8次擺攤挫敗後，終在第9次成功吸引消費者目光，且還將於3月擺上夢時代，而這段擦亮市集品牌的旅程，不僅增加小農信心，更是整合價格、通路、品牌、及行銷等資源並搭建平台，讓特色小農被看見。

協會執行長陳家淳指出，屏東小農各有特色，但卻因價格、通路、品牌、行銷等資源無法整合，在單打獨鬥下撐得很辛苦，因此一直想替他們整合資源、搭建平台，但「志同道合」很重要，所以特地花1年時間辦講座，藉此篩選並拉近有共同理念的人。

半年前，協會見時機成熟，開始招攬特色小農舉辦「潮農力」小農市集，不料天公不作美，接連8場都「雨神同行」，遊客更是少得可憐，而陳家淳說，辦第1場時就很怕小農賺不到錢，但後來還是會想辦，只因相信大家可以的，而第9場的成功，終讓他們見證奇蹟。

「我去擺攤，誰來耕作？」小農朱書逸說，對小農而言，到市集擺攤是件很艱辛的事，因為大家幾乎自給自足，誰能承受少作一天的損失，但也因而在行銷通路上吃足苦頭，不過正因如此，潮農力讓大家看見希望，透過整合的資源與力量，大家都強壯不少。

小農李有淳也說，潮農力不僅是集結資源，更是讓小農彼此間、甚至是與消費者間有學習的動力，如現在大家都為夢時代的場子，想著如何更精進包裝與行銷手法。

(中時 )

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