中華民國存在事實 謝金河：民進黨要尊重 否則沒未來

財訊發行人兼社長謝金河。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

財訊發行人兼社長謝金河今(8)日參加工商協進會公亮紀念講座，他表示，兩岸是從1949年開始分治，大陸叫中華人民共和國，我們退到台灣叫中華民國，台灣有志於2020領導的人，應該追本溯源正視1949年兩岸分治的事實，民進黨現在執政是借殼上市，也要尊重中華民國存在的事實，如果連中華民國的旗幟都不尊重，那麼民進黨絕對沒有未來。

據《中評網》報導，謝金河受邀演講主題為「從國際局勢談2019年投資策略」，會後提問：這次習近平總書記提一個中國台灣方案，您怎麼解讀？

謝金河答覆指出，所有的領導人要回到歷史，兩岸是從1949年開始分治，大陸叫中華人民共和國，我們退到台灣叫中華民國。從1949年到現在，台灣退到台澎金馬，從來沒有一天滅亡過，1958年的八二三砲戰，大陸也沒把台灣打死，中華民國一直都存在。

謝金河表示，台灣有志於2020領導的人，應該追本溯源正視1949年兩岸分治的事實，假如另外成立一個新的國家，那茲事體大，那叫做台灣獨立，他認為維持現狀的根底就叫中華民國，還有要去認同中華民國這個旗幟。

謝金河指出，民進黨現在執政是借殼上市，也要尊重中華民國存在的事實，如果連中華民國的旗幟都不尊重，那麼民進黨絕對沒有未來。

(中時電子報)

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