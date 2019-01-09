男子罹椎間盤突出 手術後展笑顏

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說明患者罹患椎間盤突出，建議患者接受新式脊椎內視鏡神經減壓手術。（林瑞益攝）

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旺報

一名經營家電行的41歲老闆，因長期搬電視或彎腰修電視，經就醫得知罹患椎間盤突出。患者接受活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬的建議，接受脊椎內視鏡手術，術後康復，重拾健康。

此名患者約從2至3年前起就陸續出現腰部及左大腿的不適，包括工作中、開車、坐著休息，甚至連睡覺都不安穩，當中雖曾接受民俗療法的整骨，但症狀沒法獲得根本解決。且搬運家電只能拜託同行，影響他的家電行的運作。

他後來到活力得中山脊椎外科醫院接受新式脊椎內視鏡手術，傷口小、術後能很快下床，在康復後，他已經重返事業，他表示：「脊椎手術不恐怖啦。手術時間好像只有10分鐘﹗」

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，經臨床診斷及影像學檢查，患者是在腰椎第五節與薦椎第一節（L5-S1）椎間盤突出，突出的椎間盤並壓迫神經。

他建議患者接受新式脊椎內視鏡神經減壓手術，在局部麻醉下，術中和患者清醒對話已是常態，能大幅降低誤傷神經機率，且在清晰內視鏡視野下，精準的夾除突出的椎間盤，增加手術安全性，且可有效根除病灶。

楊椒喬進一步指出，由於病患觀念正確，且及早接受內視鏡手術治療，避免對神經留下不可逆的傷害，在正常使用情形下，復發機率很小。對一般上班族而言，有椎間盤突出問題時，若也能及早接受內視鏡手術治療，甚至可在手術隔天即返回工作崗位。

(旺報 )

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