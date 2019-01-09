MLB》A咖沒人要？哈波馬恰多滯銷的原因

馬恰多。（美聯社資料照）

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中時電子報
哈波。（美聯社資料照）

哈波(Bryce Harper)和馬恰多(Manny Machado)為何遲遲找不到新東家？理由當然是太貴了，就算他們是自由市場上最好的打者，要人一下子開出4億美元也是不可能的事。不過美媒《CBS Sports》指出，這一部份要歸咎於經紀人之間的惡性競爭。

哈波的經紀人是波拉斯(Scott Boras)，他與馬恰多的經紀人羅薩諾(Dan Lozano)正在彼此較勁。波拉斯有心要取得刷新紀錄的大肥約，然而馬恰多卻被視為自由市場上的頭號大咖，這讓波拉斯更不能輸。

目前在聯盟高層之間流傳的說法是「兩位經紀人都想拿到比對方更大的合約」，所以哈波不動，馬恰多也不動，誰先降價就輸了。問題在於合約總值是靠年份撐上去的，如果合約不夠長(10年以內)，就沒辦法衝出高價。

聯盟歷來超過10年2億美元的大肥約很稀有，史坦頓(Giancarlo Stanton)包含續約一共13年3.25億美元是目前的紀錄，是馬林魚跟他簽的。其次是前洋基A-Rod的10年2.75億美元，普侯斯(Albert Pujols)與天使、坎諾(Robinson Cano)與水手的10年2.4億美元，瓦托(Joey Votto)與紅人的10年2.25億美元。

這些肥約的共通點就是他們簽約時球星皆處於巔峰，晚期難免變成坐領高薪的老屁股，A-Rod最後甚至是在退休狀態領錢的，被戲稱「史上最貴的顧問」。如此誰願意簽那麼久呢？國民日前傳出要開給哈波3億以上，還被懷疑是波拉斯造的謠，這場兩大自由球星之爭，其實背後亦是一場經紀人大戰。

(中時電子報)

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