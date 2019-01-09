NBA》尼克堅稱不會擺爛 但卻肖想選秀狀元郎

目前就讀杜克大學一年級的錫安威廉斯，有可能是今年選秀會狀元熱門人選。(美聯社)

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中時電子報

目前戰績10勝30敗，東區倒數第二，全聯盟倒數第三的尼克，外界都認為這支大蘋果球隊早已旱季後賽無緣，而且認定會開始擺爛到球季結束，進而爭取有較佳機會取得選秀狀元籤。然而，尼克老闆多蘭卻否認球隊不會擺爛，並且想要爭取到明星等級的球星，但他的話鋒隨即一轉，球迷希望我們獲得今年選秀熱門狀元郎錫安威廉斯(Zion Lateef Williamson)。

錫安威廉斯目前18歲，高中時期就才華洋溢，就讀於斯帕坦堡高中的他，擁有超高的天賦以及超強的體魄，高三場均36.8分與13籃板，獲得外界喻為歐尼爾、詹姆斯與韋斯布魯克的綜合體，而且還可能成為NBA史上最強的球星。

威廉斯高中畢業後選擇就讀杜克大學，投入前美國夢幻隊總教練K教練的麾下，他在大學的第一場比賽就攻下了29分、13籃板，三分球投籃命中率高達八成，去年11月面對肯塔基大學的賽事，威廉斯在23分鐘內13投11中，砍進28分，並且抓下7個籃板，幫助藍魔鬼118比84大勝。

已退役的NBA球星馬布瑞曾表示，詹姆斯不可能是NBA史上最強的球星，喬丹才是不二人選，但如今出現了一位怪獸級人物，那就是錫安威廉斯，他有機會超越喬丹，他將成為NBA有史以來最強的巨星，詹姆斯與他相差不只一個檔次。

錫安威廉斯身高204、體重130公斤，歐尼爾216公分、139公斤，詹姆斯203公分，111公斤，也就是說威廉斯的身高與詹姆斯差不多，但體重卻多了19公斤，幾乎追上了歐尼爾的腳步，但他卻有勁爆的體能，能在罰球線在起跳扣藍，更恐怖的是他還有三分線的投射能力。

外界認為如無意外，錫安威廉斯將是2019年選秀會上的狀元熱們人選，而多蘭嘴上講說球隊不會擺爛，但又想要獲得威廉斯，這不是自打嘴巴嗎？然到上帝會自動地將大禮物送給尼克嗎？

(中時電子報)

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