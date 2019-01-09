發燒要吃冰淇淋！加速感冒康復必吃4種食物

發燒吃冰淇淋降體溫、補充能量。（圖／達志影像）

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中時電子報
白肉+魚肉+蔬菜的火鍋，營養滿滿，有助感冒好得快。（圖／達志影像）

感冒除了多喝水、多休息、看醫生之外，吃對食物其實可以加速康復。發燒吃冰淇淋可以讓身體冷卻、紅蘿蔔濃湯可以顧喉嚨、咳得很嚴重則是可以多吃優格。感冒時，不管胃口多差，補充營養很重要，火鍋可以煮白肉、魚肉，以及大量蔬菜，簡單即可補充足夠營養。

根據《早安健康》報導，補充優質蛋白質就能補充體力，不過，與其選擇牛肉，不如選擇白肉魚、雞肉、豆腐等，這些容易化的蛋白質，牛排的脂質含量較多，不易消化，不適合免疫力不佳的身體，因此，火鍋是感冒時恢復體力的好選擇，記得要加上大量的白菜、紅蘿蔔、蔥，以及香菇，火鍋口味應保持清淡。

發燒了，吃什麼好？竟然可以吃冰淇淋，除助身體冷卻之外，還可以做為營養補給，發燒時食慾不振、消化功能下降，因此，高營養的冰淇淋或布丁，易入口又好吃，可以做為營養補給。

喉嚨痛時，應避免吃會刺激喉嚨的食物，雖然長蔥的大蒜素可以殺菌，但選擇溫和、強化黏膜的食物，比較適用，不用咀嚼就可以食用的濃湯，紅蘿蔔或南瓜做成的濃湯、法式清湯，都是不錯的選。至於嚴重咳嗽時，可能連帶也會出現吞嚥困難的問題，易吞又可補充能量的食物，可以選優格、冰淇淋。

(中時電子報)

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