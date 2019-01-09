台女夜店喝掛 慘遭4越男撿屍多次輪暴 蹂躪破皮

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名女子去年11月在台北市一間夜店喝醉，遭到同店的4名越南男子帶回住處後，疑似遭輪流性侵。直到天亮後酒醒躲進廁所，用手機求救才脫險。新北地檢署今依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌，起訴這4名越南男子。

2018年11月間深夜，4名越南男子在台北市夜店飲酒，兩人發現店內有名台女子喝到不省人事，竟色心大起，將女子撿屍搭計程車帶回土城性侵。

蘋果報導，兩名先行離去越男在計程車上不停親吻、猥褻女子，回到住處後，就輪流性侵女子得逞。之後另名越男回到住處，見已經性侵的女子，赤裸在床上，他也獸性大發撲上。天亮後女子酒醒，才發現自己遭性侵，想拿手機求救卻被人發現，再度遭到越男GIAP指侵得逞。

女子後來趁機拿著衣物，躲進廁所不久又遭一名越男騙他開門又對她強吻，所幸不久警方獲報到場，才救出被害女子並將4名越男全部帶回警局。女子全身傷痕累累送醫驗傷後，發現頸部、肩膀有吸痕，乳頭破皮，胸部手臂、腰部、等渾身上下都是抓痕與瘀青還有齒痕，下體也紅腫破皮。

4名越男全否認撿屍性侵，還辯稱女子是自願嘿咻，女子友人也出示臉書求救對話紀錄，說自己遭性侵。檢警也調閱監視器畫面和計程車行車紀錄器，證實當時兩名越男QUYET和ANH把女子抱上車，還在車上猥褻女子。

鑑定報告也指出，現場查獲保險套和女子內褲、下體都有採集到的越男精子細胞。檢方因此依乘機性交、強制性交與強制猥褻等罪嫌起訴4男。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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