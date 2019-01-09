hTC為何淪落至此？他列7點稱「都是有原因的」

曾經的hTC旗艦U Ultra在大陸僅剩1250人民幣價格，讓人不剩唏噓 (圖／翻攝自淘寶)

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中時電子報

曾經獨占台灣智慧型手機龍頭寶座好一段時間的hTC，卻因屢次爆出爭議，加上讓人傻眼的行銷策略，導致營收每況愈下，全球市佔率連1%都不到，更在去年裁員1500人，並將手機部門賣給Google。有粉絲感慨，提出大眾最質疑的7個原因，並一一平反表示「都是有原因的」，表示消費者沒深入了解，把問題直接怪罪給廠商。

一名國立台中科大的男網友在「Dcard」上PO文表示，自己是hTC使用者，也感嘆hTC如今情形，他列出了7點最被網友質疑的問題，也一一平反，表示消費者沒有深入去了解原因，而把問題直接怪罪在HTC上：

1.過熱問題：他表示當年高通晶片就是這樣，其他品牌也都有過熱問題，hTC為了改善，改採聯發科CPU，性能卻遠不如高通。

2.國外比較便宜：他說不只hTC，有很多出口產品都是如此，台灣物價低廉有利出口，為了銷售量所以使用不得已的手法。

3.小米超殺價格：讓許多人認為hTC訂價過高，但hTC比三星蘋果都便宜。

4.hTC比較爛：他表示許多人都買hTC中階機去跟其他品牌高階比較，卻沒買過hTC高階機，以偏概全就認定hTC爛。

5.王雪紅中國人品牌爭議：他說這也是不得已的，好比三星在中國大陸也叫中國三星，hTC不這樣做無法在大陸存活，而且hTC是真正在台灣生產製造，創造許多工作機會，讓台灣人可以養家活口。

6.hTC手機問題一堆：其他品牌也都會拿到「機王」，只是hTC名聲黑掉，才會讓問題被放大。

7.他表示hTC確實可以給台灣消費者一個說明交代或補償，讓消費者瞭解hTC的處境，但都沒看到hTC有這樣的動作，且行銷能力也差，還亂搞機海戰術，導致消費者久了對這個品牌無感失去信心，都是讓hTC敗下的原因。

這篇文章獲得不少hTC粉絲共鳴，認為現在U系列確實相當棒，但有更多離開hTC轉往其他品牌的網友認為，hTC不僅手機問題多，良率低、品管差，售後服務更是糟糕，加上當初One S換心風暴，還有王雪紅屢次爭議與坑殺散戶事件，才會讓hTC淪落為「Others」，加上大陸Oppo、小米、華為等品牌興起，缺少特色的hTC自然就會被淘汰。

(中時電子報)

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文章來源：Dcard

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