深綠媒體人笑蔡英文 才剛當網紅就出洋相

蔡英文總統。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／本報系資料照片）

蔡英文總統元旦談話表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利。美麗島電子報董事長吳子嘉8日在政論節目中批評蔡英文，才剛剛當上台灣的網紅，馬上就出洋相！

根據《公視》2日的報導，總統蔡英文元旦談話表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利，預計最快農曆年前提出。

中央社7日報導引述政院高層指出，上週五（4日）行政院長賴清德召集相關部會交換意見，確定經濟紅利分享方案將以超收稅收來發放，不會舉債，受惠對象主要是針對中低收入、老人、老農等弱勢族群。

《上報》7日報導指出，行政院已確定會以現金發放為優先考量，預計最快過年前會發放，總經費約400億元，預估最多300萬人受惠，不過此事行政院還未定案。

此消息一出，引發爭議與批評。因此行政院副院長施俊吉8日則表示，經濟紅利分享方案將從長計議，三大原則是確實促進經濟發展、照顧弱勢、預留非洲豬瘟防疫經費。

蔡總統8日下午也在臉書發文表示，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張。她要向大家說明的是，她的想法很簡單，政府應該照顧弱勢者、減輕負擔，這本來就是國家的責任。

不過，美麗島電子報董事長吳子嘉8日在政論節目《關鍵時刻》中批蔡英文，才剛當上網紅就出洋相，經濟紅利分享，年輕人也不會買帳。

吳子嘉說，民進黨創黨之初，是因為前輩做大事，包括施明德、陳菊犧牲青春坐牢換來人民感動，因此有執政機會。但現在呢？蔡英文才剛當上網紅就出洋相！

(中時電子報)

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