陸媒：6代戰機可望2035年問世 採4項尖端技術

2019年01月09日 00:20 中時電子報 盧伯華

中國6代戰機可能獲得俄羅斯技術支援

在全球各軍事大國開始構思第6代戰機的研發概念的同時，中國大陸的戰機設計師也不落人後，提出了中共軍事理論下的6代戰機特徵。製造殲-20的成都飛機公司資深設計師王海峰對媒體表示，中國大陸的6代戰機估計能在2035年問世，時間和美國6代戰機類似。設計上將主要採用有人/無人協同、人工智慧、高隱形功能、全向探測與攻擊等4項技術，時間上大約在2035年問世。

據《新浪軍事》報導，隨著2018珠海航展殲-20公開亮相後，除了超音速能力與實彈射擊之外，已幾乎完整向世人展示。目前唯一的問題在於發動機還會拖後腿，是否能裝上國產的渦扇-15發動機還在未定之天。在完成殲-20研發工作之後，其總設計師楊偉也表示將開始籌劃下一代戰機的研發。

報導說，主持殲-10B戰機設計並參與殲-20研發工作的王海峰指出，在全球的6代戰機現有概念中，中國將「有所取捨，有所突出，不會和歐洲或者美國戰鬥機完全一樣」。除了主要的有人/無人協同、人工智慧、高隱形功能、全向探測攻擊等技術之外，也有一些還不太確定的創新顛覆性技術，像雷射武器、自我調整發動機、高超音速武器、無人機蜂群作戰等，這些技術可能會改變未來的戰爭模式。

王海峰說，中國的6代戰機估計在2035年問世，這和殲-20總設計師楊偉去年透露的時間一致。近期美國6代戰機傳出可能在2025年啟動、2030年左右面世、2035年量產，時間上中美兩國幾乎完全重合，在這個角度上來說，中國的新一代戰鬥機將不再是跟隨者。

報導還指出中國電子科技集團公司38所吳劍旗設計的反隱形雷達，讓中國的下一代戰機隱形技術也必須要和反隱形雷達鬥智鬥勇，要獲勝也相當困難。另外從美國在6代戰機研發思路上來看，未來空戰更加殘酷，更加講究體系和高效率，落後國家越來越難應付先進國家的進攻。

(中時電子報)